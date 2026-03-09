Hier soir, les Lakers avaient fort à faire en recevant les Knicks de New York. Pourtant rarement à l’aise face aux cadors cette saison (seulement 30% de victoires face à des équipes affichant au moins 60 % de victoires), Los Angeles a bombé le torse, emmené par un duo Doncic-Reaves de rêve (60 points à deux).

On l’avait appris juste avant la rencontre : les Lakers allaient jouer sans LeBron James, touché au coude gauche lors de la défaite face aux Nuggets il y a trois jours. Mais ça ne les a pas empêché de dominer les Knicks 110-97 avec une maîtrise rare pour un match de ce niveau. Non pas que les Lakers ne maîtrisent habituellement pas leur match cette saison, mais il était de coutume en ce moment à L.A. de claquer des dents dès qu’un gros se présentait en face. Hier soir, ils avaient la chance d’avoir un duo Doncic-Reaves qui a dit : « On ne passe pas ! ».

Le succès s’est donc construit autour de ce duo, auteur de 60 points combinés. Dončić a terminé meilleur marqueur avec 35 points, 8 rebonds et 2 interceptions, tandis que Reaves a ajouté 25 points, 5 passes et 3 interceptions, l’une de ses meilleures performances depuis son retour de blessure en février. Une complémentarité qui saute aux yeux depuis un petit moment, étant donné que les Lakers améliorent leur bilan à 9 victoires pour 2 défaites lorsque Dončić et Reaves jouent sans LeBron.

Les Lakers ont également fait la différence en défense (c’est assez rare pour être souligné), limitant l’une des meilleures attaques de la ligue à 42% au tir, sous la barre des 100 points et provoquant 19 pertes de balle !

Without LeBron the Lakers didn’t need to play any 4 on 5 defense, the whole team actually played together. They held the Knicks to 97 pts! No more this BS, so refreshing: pic.twitter.com/VYTUZU8465

— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) March 8, 2026

Une nouvelle « bromance » prometteuse ?

Cette victoire marque peut-être un tournant dans la saison des Lakers. On pourrait presque parler de match référence. Parce que même si statistiquement rien ne nous surprend à voir Luka en coller 35 (il le fait tous les soirs de tout façon), voir ce duo fonctionner pourrait être la meilleure des nouvelles pour les Lakers.

On le sait tous, papi LeBron ne va plus durer 100 ans (quoique). Il va donc falloir trouver une succession à L.A. Et cela passera, dans un premier temps, par une prise de responsabilité à 100% de Luka Doncic, qui devra assumer son rôle de franchise player des deux côtés du terrain. Et puis, l'autre facteur qui pourrait faire basculer les Angelinos, c'est une complémentarité avec Austin Reaves à un niveau constant et régulier.

Complémentarité que les deux nouveaux copains ne se cachent pas d’avoir :

« C’est vraiment génial d’être son coéquipier. Évidemment, il doit être agressif comme ça, mais jouer avec lui est très facile parce qu’il attire beaucoup l’attention et aide aussi les autres. Donc simplement jouer avec lui me rend la vie plus facile. » – Luka Doncic

Austin and Luka got the best relationship lol pic.twitter.com/mwJTm8mdf6

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 4, 2026

Si les Lakers sont capables de faire tenir cette alchimie, toute en gardant une intensité défensive bien sûr, alors on pourrait avoir un nouveau sérieux prétendant à l’Ouest.