Les Lakers sont-ils meilleurs cette saison… sans LeBron James ?

Les Lakers sont-ils vraiment plus forts quand LeBron James n’est pas sur le parquet ? La question fait réagir, mais derrière le débat un peu brutal, il y a surtout un constat plus intéressant : Los Angeles cherche encore la bonne formule pour faire cohabiter LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves sans casser le rythme collectif.

C’est le genre de phrase qui claque fort et qui part vite sur les réseaux : « les Lakers sont meilleurs sans LeBron ». Dit comme ça, forcément, ça attire. Et forcément aussi, ça simplifie beaucoup trop. Parce que non, on ne parle pas ici d’un joueur lambda qu’on retire d’un cinq pour voir si ça respire mieux. On parle de LeBron James. En revanche, le débat n’est pas totalement absurde non plus, car les séquences récentes montrent une vraie chose : certaines associations paraissent plus fluides quand Luka Doncic et Austin Reaves ont les clés, sans troisième créateur ultra-dominant à intégrer dans la même circulation.

The Lakers’ two-man lineup data shows Luka Doncic and Austin Reaves both perform better without LeBron James on the court:

Luka + Reaves: +4.6 Net Rating (8th)

LeBron + Reaves: -5.3 Net Rating (25th)

LeBron + Luka: -5.7 Net Rating (26th) pic.twitter.com/KpiUu6m0oK

— Evan Sidery (@esidery) February 25, 2026

Le point intéressant, ce n’est donc pas de prouver que les Lakers doivent se passer de LeBron. Le point intéressant, c’est de regarder pourquoi certaines lineups ont l’air plus propres sans lui, notamment dans le rythme, la répartition des responsabilités et la lisibilité offensive. Avec Luka et Reaves ensemble, l’attaque peut vite trouver un rythme très direct : un créateur principal, un second capable de closeout, de provoquer, de punir en lecture. Quand LeBron est ajouté à ce duo, le talent explose évidemment, mais l’équation devient aussi plus lourde : qui initie, qui coupe, qui attend, qui joue sans ballon, à quel moment ? Ce n’est pas un problème de niveau. C’est un problème de cohabitation.

Il faut aussi éviter les conclusions trop rapides. Les stats de lineups peuvent signaler une tendance, mais elles dépendent toujours du contexte : adversaires, moments du match, rotations autour, niveau d’adresse, taille de l’échantillon. Une mauvaise séquence ne condamne pas un trio. En revanche, elle peut révéler un chantier, et c’est exactement ce qu’on voit ici.

Lakers this season (low leverage removed)…

With Luka/LeBron/Reaves on:

110.6 offensive rating

118.5 defensive rating

-7.8 net rating

With Luka/Reaves on, LeBron off:

126.4 offensive rating

108.5 defensive rating

+17.9 net rating

h/t @databallrpic.twitter.com/lJtFTmB55T

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 25, 2026

Le narratif mérite quand même d’être freiné un peu. Oui, certaines associations autour de Luka Doncic et Austin Reaves ont l’air plus fluides, mais à l’échelle de l’équipe, les chiffres racontent autre chose : au moment où l’on regarde les données de la saison 2025-26, les Lakers affichent un net rating positif avec LeBron (+1,3) et négatif sans lui (-1,7), avec une attaque plus efficace avec lui (118,8 d’Offensive Rating contre 115,9). La défense, elle, bouge très peu (117,4 avec LeBron contre 117,6 sans), mais Los Angeles perd aussi davantage de ballons sans lui (16,4 contre 14,0) et distribue moins de passes, ce qui va plutôt dans le sens d’un LeBron qui aide à structurer l’attaque, même quand tout n’est pas fluide visuellement.

🟡 LeBron James (Lakers) is QUESTIONABLE

🏀 LeBron James This Season (41 Games)

33.2 MPG | 21.5 PPG | 5.7 RPG | 7.0 APG | 16.2 FGA

📊 If OUT – Team Impact:

Record: 23-17 (57%) → 11-7 (61%) (+4%)

ORtg: 117.0 → 113.9 (-3.1)

DRtg: 117.4 → 115.7 (-1.7)

NRtg: -0.4 → -1.8 (-1.4)… pic.twitter.com/ro2mjWRdLf

— Is He Playing Tonight (@IsHePlayingTN) March 1, 2026

Donc non, le débat ne devrait pas se résumer à « les Lakers sont meilleurs sans LeBron ». La lecture la plus juste est plus intéressante : les Lakers sont parfois plus fluides dans certaines configurations, ce qui met en lumière un vrai défi tactique autour du trio LeBron-Doncic-Reaves. Et si Los Angeles règle ça, la discussion changera vite.

Sources : Fadeway World, SB Nation, StatMuse