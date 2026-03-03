Pendant que certains se battent pour savoir qui sera le plus nul et tenter de choper un gros nom à la prochaine Draft, d’autres visent l’excellence. Alors que le Thunder semblait un peu moins en forme et voyait Detroit lui disputer la place de numéro 1 de la ligue, ce sont bien les coéquipiers de Shai-Gilgeous Alexander qui ont sécurisé, les premiers, leur ticket pour la post-season.

Qu’est-ce que ça signifie ? En clair, Oklahoma City a assuré au minimum une place au Play-In grâce à sa dernière victoire face aux Mavs. Ça, c’est sur le papier. Tout le monde sait qu’en réalité, le Thunder va assurer une qualification directe en Playoffs et pourrait même terminer avec le meilleur bilan de toute la NBA pour la deuxième année consécutive.

Mais le symbole reste fort. Alors que le Thunder traversait un léger coup de moins bien depuis décembre, avec en plus un SGA blessé, les voilà officiellement premiers qualifiés pour la suite. Officiellement, la post-season débute le 14 avril avec le Play-In, les Playoffs commenceront réellement le 18 avril.

Toujours à la bataille avec les Pistons au sommet du classement, tout en résistant aux Spurs qui poussent derrière dans la conférence Ouest, le Thunder impressionne. Avec le retour de son meneur MVP, la dernière ligne droite de la saison régulière s’annonce explosive… avant de tenter un premier back-to-back depuis les Warriors 2017-18.