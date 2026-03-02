Résumé NBA de la nuit : les Nuggets n’y arrivent pas contre les gros (108-117 vs. Wolves)
Le 02 mars 2026 à 07:59 par Nicolas Vrignaud
Beaucoup de matchs en soirée, et le plaisir qui se poursuit jusqu’au bout de la nuit pour les fans les plus déterminés. La NBA nous a réservé un joli dimanche, et c’est l’heure de faire le point, alors que le meilleur jour de la semaine commence !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Spurs : 114-89 (stats)
- Nets – Cavaliers : 102-106 (stats)
- Bulls – Bucks : 120-97 (stats)
- Nuggets – Wolves : 108-117 (stats)
- Pacers – Grizzlies : 106-125 (stats)
- Hawks – Blazers : 135-101 (stats)
- Magic – Pistons : 92-106 (stats)
- Celtics – Sixers : 116-98 (stats)
- Mavericks – Thunder : 87-100 (stats)
- Clippers – Pelicans : 137-117 (stats)
- Lakers – Kings : 128-104 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Knicks résistent aux Spurs et arrêtent la série de victoire de San Antonio, dans un match qui s’est progressivement décanté en faveur de New York. On en parle en long et en large ici !
- Mohamed Diawara a une nouvelle fois montré les crocs devant le public de la Big Apple, qui adore le tricolore !
- 17 points pour Nolan Traoré face aux Cavaliers, mais toujours pas de victoire pour les Nets, qui foncent sans ralentir vers la Lotery NBA 2026.
- Les Bulls fracassent les Bucks, à Chicago.
- La belle affiche de la 2e partie de nuit a vu les Wolves s’imposer à Denver, malgré les 36 points, 13 rebonds et 9 passes de Nikola Jokic. Les Nuggets encaissent deux défaites de suite face à des concurrents directs à l’Ouest.
- Non match entre Blazers et Hawks, ces derniers ayant déboité les premiers nommés sans forcer.
- Même chanson pour les Grizzlies, qui tabassent les Pacers dans l’Indiana.
- Gros match de Cade Cunningham (29 points, 11 passes, 6 rebonds) et les Pistons s’imposent chez le Magic.
- Énorme match de Neemias Queta qui signe le match de sa vie, 27 points et 17 rebonds (!!!),contre les Sixers, victoire de Boston !
- 30 points et quelques gros highlights pour Shai Gilgeous-Alexander face aux Mavericks, le Thunder repart gagnant de Dallas.
- Grosse victoire des Clippers contre les Pelicans, logique respectée.
- Les Lakers tapent les Kings à Los Angeles, Luka Doncic a assuré le spectacle !
Le highlight de la nuit :
EH lui c’est trop 😭pic.twitter.com/P8aoJpq0kZ
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Wizards – Rockets
- 1h30 : Bucks – Celtics
- 3h : Jazz – Nuggets
- 4h : Warriors – Clippers
