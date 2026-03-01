Mohamed Diawara est définitivement le chouchou du Madison Square Garden. L’ailier Français a inscrit 14 points face aux San Antonio Spurs et a montré, encore une fois, qu’il méritait de faire partie de la rotation des New York Knicks jusqu’en fin de saison.

C’est une des très belles histoires de la saison à New York. Sélectionné en 51e position à la Draft par les Knicks alors qu’il n’apparaissait dans aucune Mock, Mohamed Diawara a fait mentir les scouts NBA en prenant de plus en plus d’importance dans le vestiaire dirigé par Mike Brown.

Ce dimanche, dans la victoire face aux Spurs, il a été le remplaçant le plus productif de son équipe avec 14 points en autant de minutes, mais aussi 4 rebonds, 1 contre et 1 interception.

Mohamed Diawara montre encore un peu plus qu’il mérite sa place dans la rotation des Knicks :

🔸14 points

🔸4 rebonds

🔸1 contre

Le tout en 14 minutes et avec une séquence de dingue en début de quatrième quart-temps. Bravo Monsieur ! 🙌 pic.twitter.com/FV5cSyeeC8

En plus de la feuille statistique, c’est l’impact qu’il a eu sur la rencontre, notamment au début du quatrième quart-temps, qui a envoyé un message à tout Manhattan. L’ancien de Cholet a été l’acteur principal d’un run qui a mis fin aux espoirs adverses avec deux tirs à 3-points, un contre et un passage en force provoqué. Jeremy Sochan arrivait en ville pour le concurrencer, le Polonais est déjà dans le rétroviseur.

Le Madison Square Garden l’adore et voilà pourquoi ! 🥹pic.twitter.com/iN7juSsdJV https://t.co/0iosCmsGKh

Mike Brown a été dithyrambique envers son protégé à la fin du match, au micro de Kris Pursiainen :

« Mo (Diawara) n’a peur de rien. Je l’ai envoyé sur le parquet dans un match en antenne nationale et ça ne lui fait rien du tout. C’est le jeune le plus confiant que j’ai pu côtoyer. Il a vraiment une chance de devenir pas seulement un bon joueur, mais un très bon joueur. »

Alors que beaucoup l’imaginaient être envoyé en Europe ou en G-League, Mohamed Diawara a déjà joué 50 matchs cette saison en NBA et est désormais un sérieux prétendant à une place dans la rotation pour les Playoffs. Il est en train de briser la malédiction des Français à New York et c’est déjà une immense prouesse !