Sur onze victoires consécutives, les Spurs se déplaçaient au Madison Square Garden ce dimanche pour poursuivre leur magnifique dynamique. Les Knicks avaient d’autres plans : sous l’impulsion d’une défense qui a sorti les barbelés et une attaque équilibrée, New York a mis fin à la série de San Antonio (114-89) !

Les stats de Knicks – Spurs, juste ici !

Tout avait pourtant bien commencé pour la bande de Victor Wembanyama.

Les Spurs avaient douze points d’avance après huit minutes de jeu, Jalen Brunson ne voyait pas le jour face à Stephon Castle, et Wemby faisait son chantier habituel des deux côtés du terrain.

Et puis ? Et puis tout a basculé.

Un 19-0 pour les Knicks d’abord qui s’est ensuite transformé en 26-2. Le tournant, le voici : Brunson a profité de la sortie de Castle en fin de premier quart-temps pour préchauffer et mettre son équipe sur les bons rails. Wemby également sur le banc, Mitchell Robinson a eu un impact immédiat. En tête d’un point après douze minutes, New York a ensuite déroulé… avec Brunson sur le banc.

Karl-Anthony Towns est monté d’un cran en matière d’agressivité, OG Anunoby était partout, Mikal Bridges s’est montré ultra-propre, mais c’est surtout l’effort collectif des Knicks des deux côtés du terrain qui a fait la diff’. Une défense locked-in qui a poussé les Spurs à prendre des shoots compliqués loin de la raquette, et ensuite de la transition, une belle pace, et un joli partage du ballon pour bonifier tout ça en attaque.

Comme un symbole, les soldats new-yorkais ont chacun eux leur petit moment dans la lumière : Jose Alvarado, Landry Shamet, Josh Hart, et puis surtout notre Mo Diawara national (14 points en 14 minutes au total), qui a eu un super impact des deux côtés du terrain !

San Antonio n’a jamais réussi à se remettre de cet énorme trou d’air. Pourtant, Victor Wembanyama a tout tenté et a parfois ébloui la Mecque du basket avec des actions d’Alien :

25 points, 13 rebonds et 4 contres au final pour Wemby, mais aussi 7 pertes de balle. Derrière Victor, ça a manqué de soutien au scoring côté San Antonio (9/34 à 3-points, 22 turnovers, seulement 89 points marqués), ça a aussi manqué de rigueur dans certains moments clés (pertes de balle, rebonds offensifs accordés à l’adversaire, 50/50 ball…) comme quand Brunson et KAT étaient en foul trouble. Les Knicks ont à chaque fois sanctionné pour conserver leur longueur d’avance.

Pour les amoureux de stats, sachez que Mikal Bridges a dominé la feuille pour les Knicks (25 points, 5 rebonds, 5 interceptions, top scoreur), mais c’est avant tout une magnifique victoire collective pour New York. Une victoire collective et même une victoire référence pour le sprint final de la saison régulière.

Pour les Spurs, c’est la fin d’une magnifique série, eux qui étaient invaincus en février et qui démarrent donc le mois de mars par une défaite.