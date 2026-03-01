Programme NBA : un magnifique Knicks – Spurs pour prendre l’apéro (19h)

Onze matchs sont au programme cette nuit en NBA dont cinq à heure française. La plus belle affiche de toutes est sans doute la première, un alléchant Knicks – Spurs à 19h. Victor Wembanyama contre Mohamed Diawara, parfait accompagnateur de l’apéro !

Le programme NBA du soir

19h : Knicks – Spurs

21h30 : Nets – Cavaliers

21h30 : Bulls – Bucks

21h30 : Nuggets – Wolves

23h : Pacers – Grizzlies

0h : Hawks – Blazers

0h : Magic – Pistons

2h : Celtics – Sixers

2h : Mavericks – Thunder

3h : Clippers – Pelicans

3h30 : Lakers – Kings

L’affiche à ne pas rater : Knicks – Spurs

Le remake de la finale de la NBA Cup cette saison. Les New York Knicks s’étaient imposés à Las Vegas et pourtant, même à domicile, ils ne semblent pas fortement favoris de cette magnifique rencontre. Ils n’ont remporté que 6 de leurs 10 derniers matchs. Une dynamique assez moyenne qui contraste avec la fantastique des Spurs.

INVAINCUS EN FÉVRIER.

LA PLUS LONGUE SÉRIE EN 10 ANS.

San Antonio cherche la passe de 12 🔥

Spurs/Knicks, 19H00 sur Prime Video et le League Pass

pic.twitter.com/iKaBNEaVav

— NBA France (@NBAFRANCE) March 1, 2026



Les Texans restent sur 11 victoires consécutives et sont tout proches de rattraper le Thunder en tête de la Conférence Ouest. Pourtant, Victor Wembanyama n’a pas forcément proposé son meilleur basket-ball ces derniers temps. C’est dire les ressources de cette équipe. Le Français voudra sans doute retrouver des sensations à une heure où beaucoup de ses fans pourront le regarder jouer. Il s’agit, en plus, de son seul déplacement de la saison au Madison Square Garden.

Les Français en lice

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet contre les Spurs.

Victor Wembanyama contre les Knicks.

Nolan Traoré contre les Cavaliers.

Guerschon Yabusele contre les Bucks.

Ousmane Dieng contre les Bulls.

Rudy Gobert et Joan Beringer contre les Nuggets.

Rayan Rupert contre les Pacers.

Zaccahrie Risacher contre les Blazers.

Sidy Cissoko contre les Hawks.

Noah Penda contre les Pistons.

Nicolas Batum contre les Pelicans.

Maxime Raynaud et Killian Hayes contre les Lakers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici