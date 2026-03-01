Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 1er mars 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 11 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Knicks (1,92) – Spurs (1,92)

21h30 : Nets (5,10) – Cavaliers (1,17)

21h30 : Bulls (2,30) – Bucks (1,63)

21h30 : Nuggets (1,66) – Wolves (2,25)

23h : Pacers (1,85) – Grizzlies (1,92)

0h : Hawks (1,44) – Blazers (2,75)

0h : Magic (2,65) – Pistons (1,47)

2h : Celtics (1,29) – Sixers (3,95)

2h : Mavericks (7,40) – Thunder (1,08)

3h : Clippers (1,27) – Pelicans (3,65)

3h30 : Lakers (1,12) – Kings (5,90)

Le combiné du NBA Sunday

Les Pistons battent le Magic (sans prolongation) et Victor Wembanyama réalise au moins 3 contres (2,21) : meilleure équipe de l’Est et possédant même le meilleur bilan NBA, les Pistons voudront faire respecter leur statut à Orlando. Seuls les Spurs ont réussi à battre Detroit lors des huit derniers matchs, et les Pistons ont récemment battu Oklahoma City et Cleveland. De quoi envisager un succès face à une équipe d’Orlando qui continue de souffler le chaud et le froid, et toujours privé de Franz Wagner. Avec ça, on voit un Victor Wembanyama qui régale au contre face aux Knicks. 3 minimum sont attendus pour Wemby, qui en a accumulé… 22 en cinq matchs depuis le All-Star Break.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).