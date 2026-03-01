La nuit des Français en NBA : la folie Moussa Diabaté continue (13 points, 11 rebonds)
Le 01 mars 2026 à 06:56 par Hisham Grégoire
Petite nuit pour nos Français en NBA. Moussa Diabaté continue ses chantiers dans les raquettes et Bilal Coulibaly a réalisé une belle sortie également.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Blazers : 109-93 (stats)
- Heat – Rockets : 115-105 (stats)
- Wizards – Raptors : 125-134 (stats)
- Warriors – Lakers : 101-129 (stats)
- Pelicans – Jazz : 115-105 (stats)
Moussa Diabaté
Moooose ! Moussa Diabaté continue de régaler les fans locaux comme les tricolores avec une nouvelle belle perf contre les Blazers ! 13 points, 11 rebonds et 5 passes !
La folie Moussa Diabate bat son plein à Charlotte.
Nouvelle victoire ce soir.
Des fans qui l’adorent.
Et des bois d’élan à son honneur.
Y’a pas d’arrêter ! 🇫🇷🫎 pic.twitter.com/G2YM2mNCrr
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026
Bilal Coulibaly
Belle sortie pour Bilal malgré la défaite : 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception en 22 minutes !
Sidy Cissoko
Nuit galère pour Sidy qui a réalisé seulement une passe en 7 minutes…
Le programme de ce soir :
- 19h : Knicks (Mohamed Diawara) – Spurs (Victor Wembanyama)
- 21h30 : Nets (Nolan Traoré) – Cavaliers
- 21h30 : Bulls (Guerschon Yabusele) – Bucks (Ousmane Dieng)
- 21h30 : Nuggets – Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer)
- 23h : Pacers – Grizzlies (Rayan Rupert)
- 0h : Hawks (Zaccharie Risacher) – Blazers (Sidy Cissoko)
- 0h : Magic (Noah Penda) – Pistons
- 2h : Celtics – Sixers
- 2h : Mavericks – Thunder
- 3h : Clippers (Nicolas Batum) – Pelicans
- 3h30 : Lakers – Kings (Maxime Raynaud)