Le 01 mars 2026 à 06:56 par Hisham Grégoire

Petite nuit pour nos Français en NBA. Moussa Diabaté continue ses chantiers dans les raquettes et Bilal Coulibaly a réalisé une belle sortie également.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Blazers : 109-93 (stats)

– Blazers : 109-93 (stats) Heat – Rockets : 115-105 (stats)

– Rockets : 115-105 (stats) Wizards – Raptors : 125-134 (stats)

: 125-134 (stats) Warriors – Lakers : 101-129 (stats)

: 101-129 (stats) Pelicans – Jazz : 115-105 (stats)

Moussa Diabaté

Moooose ! Moussa Diabaté continue de régaler les fans locaux comme les tricolores avec une nouvelle belle perf contre les Blazers ! 13 points, 11 rebonds et 5 passes !

La folie Moussa Diabate bat son plein à Charlotte.

Nouvelle victoire ce soir.

Des fans qui l’adorent.

Et des bois d’élan à son honneur.

Y’a pas d’arrêter ! 🇫🇷🫎 pic.twitter.com/G2YM2mNCrr

Bilal Coulibaly

Belle sortie pour Bilal malgré la défaite : 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception en 22 minutes !

Sidy Cissoko

Nuit galère pour Sidy qui a réalisé seulement une passe en 7 minutes…

