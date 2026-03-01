TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA🇫🇷Français

La nuit des Français en NBA : la folie Moussa Diabaté continue (13 points, 11 rebonds)

Le 01 mars 2026 à 06:56 par Hisham Grégoire

Moussa Diabaté
Source image : NBA League Pass

Petite nuit pour nos Français en NBA. Moussa Diabaté continue ses chantiers dans les raquettes et Bilal Coulibaly a réalisé une belle sortie également.

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Blazers : 109-93 (stats)
  • Heat – Rockets : 115-105 (stats)
  • Wizards – Raptors : 125-134 (stats)
  • Warriors – Lakers : 101-129 (stats)
  • Pelicans – Jazz : 115-105 (stats)

Moussa Diabaté

Moooose ! Moussa Diabaté continue de régaler les fans locaux comme les tricolores avec une nouvelle belle perf contre les Blazers ! 13 points, 11 rebonds et 5 passes !

La folie Moussa Diabate bat son plein à Charlotte.

Nouvelle victoire ce soir.
Des fans qui l’adorent.
Et des bois d’élan à son honneur.

Y’a pas d’arrêter ! 🇫🇷🫎 pic.twitter.com/G2YM2mNCrr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026

Bilal Coulibaly

Belle sortie pour Bilal malgré la défaite : 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 1 interception en 22 minutes !

Sidy Cissoko

Nuit galère pour Sidy qui a réalisé seulement une passe en 7 minutes…

Le programme de ce soir :

  • 19h : Knicks (Mohamed Diawara) – Spurs (Victor Wembanyama)
  • 21h30 : Nets (Nolan Traoré) – Cavaliers
  • 21h30 : Bulls (Guerschon Yabusele) – Bucks (Ousmane Dieng)
  • 21h30 : Nuggets – Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer)
  • 23h : Pacers – Grizzlies (Rayan Rupert)
  • 0h : Hawks (Zaccharie Risacher) – Blazers (Sidy Cissoko)
  • 0h : Magic (Noah Penda) – Pistons
  • 2h : Celtics – Sixers
  • 2h : Mavericks – Thunder
  • 3h : Clippers (Nicolas Batum) – Pelicans
  • 3h30 : Lakers – Kings (Maxime Raynaud)
Tags : La nuit des français en NBA, Les Français en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023