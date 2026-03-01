Résumé NBA de la nuit : les Lakers roulent sur les Warriors (+28)
Le 01 mars 2026 à 06:41 par Hisham Grégoire
Petite nuit de NBA ce samedi avec cinq rencontres. Si vous avez choisi le sommeil plutôt que la balle orange, vous n’avez pas manqué grand chose, on fait le point.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Blazers : 109-93 (stats)
- Heat – Rockets : 115-105 (stats)
- Wizards – Raptors : 125-134 (stats)
- Warriors – Lakers : 101-129 (stats)
- Pelicans – Jazz : 115-105 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Quatrième succès consécutif pour les Hornets qui se rapprochent de plus en plus d’un bilan à l’équilibre (30-31). Brandon Miller termine à 26 points et 8 rebonds.
- Le Heat se défait des Rockets malgré les 32 points et 8 passes de Kevin Durant. Bam Adebayo lui a répondu avec 24 points et 11 rebonds.
- Le collectif des Raptors a encore fait parler de lui : tous les titulaires ont inscrits au moins 18 points ou plus. Immanuel Quickley a joué les chefs d’orchestre avec 27 points et 11 passes.
- Les Lakers n’ont laissé aucune chance aux Warriors. Adroits au tir (53% de réussite globale et 46% de loin) les Angelinos n’ont jamais été réellement inquiétés par des Warriors affaiblis. Joyeux anniversaire Luka Doncic !
- Quatrième succès consécutif pour les Pelicans ! Auraient-ils enfin compris qu’ils n’ont pas de picks de draft pour cette année ?
Le highlight de la nuit
MOUUUUUSSAAAA !
BABABA-BADABOOM ! 🫎 🫡 pic.twitter.com/WfzL08GYlP
— NBA France (@NBAFRANCE) February 28, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 19h : Knicks – Spurs
- 21h30 : Nets – Cavaliers
- 21h30 : Bulls – Bucks
- 21h30 : Nuggets – Wolves
- 23h : Pacers – Grizzlies
- 0h : Hawks – Blazers
- 0h : Magic – Pistons
- 2h : Celtics – Sixers
- 2h : Mavericks – Thunder
- 3h : Clippers – Pelicans
- 3h30 : Lakers – Kings
