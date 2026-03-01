TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Lakers roulent sur les Warriors (+28)

Le 01 mars 2026 à 06:41 par Hisham Grégoire

Luka Doncic
Source image : NBA League Pass

Petite nuit de NBA ce samedi avec cinq rencontres. Si vous avez choisi le sommeil plutôt que la balle orange, vous n’avez pas manqué grand chose, on fait le point.

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Blazers : 109-93 (stats)
  • Heat – Rockets : 115-105 (stats)
  • Wizards – Raptors : 125-134 (stats)
  • Warriors – Lakers : 101-129 (stats)
  • Pelicans – Jazz : 115-105 (stats)

Ce qu’il faut retenir

  • Quatrième succès consécutif pour les Hornets qui se rapprochent de plus en plus d’un bilan à l’équilibre (30-31). Brandon Miller termine à 26 points et 8 rebonds.
  • Le Heat se défait des Rockets malgré les 32 points et 8 passes de Kevin Durant. Bam Adebayo lui a répondu avec 24 points et 11 rebonds.
  • Le collectif des Raptors a encore fait parler de lui : tous les titulaires ont inscrits au moins 18 points ou plus. Immanuel Quickley a joué les chefs d’orchestre avec 27 points et 11 passes.
  • Les Lakers n’ont laissé aucune chance aux Warriors. Adroits au tir (53% de réussite globale et 46% de loin) les Angelinos n’ont jamais été réellement inquiétés par des Warriors affaiblis. Joyeux anniversaire Luka Doncic !
  • Quatrième succès consécutif pour les Pelicans ! Auraient-ils enfin compris qu’ils n’ont pas de picks de draft pour cette année ?

Le highlight de la nuit

MOUUUUUSSAAAA !

BABABA-BADABOOM ! 🫎 🫡 pic.twitter.com/WfzL08GYlP

— NBA France (@NBAFRANCE) February 28, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 19h : Knicks – Spurs
  • 21h30 : Nets – Cavaliers
  • 21h30 : Bulls – Bucks
  • 21h30 : Nuggets – Wolves
  • 23h : Pacers – Grizzlies
  • 0h : Hawks – Blazers
  • 0h : Magic – Pistons
  • 2h : Celtics – Sixers
  • 2h : Mavericks – Thunder
  • 3h : Clippers – Pelicans
  • 3h30 : Lakers – Kings
