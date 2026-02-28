C’était très chaud cette nuit entre le Thunder et les Nuggets. Au cours du quatrième quart-temps, Lu Dort a été expulsé pour un très vilain geste sur Nikola Jokic, qui a clairement fait comprendre au joueur d’Oklahoma City qu’il venait de franchir la ligne rouge.

Pour ceux qui n’auraient pas vu la séquence, la voici.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.

On ne va pas y aller par quatre chemins : c’est un dirty play de Dort, qui n’en est pas à son premier coup d’essai. La réaction du Joker – de retour de blessure il n’y a pas très longtemps – est plus que compréhensible, lui qui a ensuite pris une faute technique pour s’être chauffé très sérieusement avec Jaylin Williams.

La TÊTE de Jokic il allait dévisser Williams 😳😳 pic.twitter.com/jEJOgSB0sM

Après le match, Nikola Jokic a évidemment été interrogé sur le geste de Dort et l’altercation qui a suivi :

« C’était un geste inutile et une réaction nécessaire », a déclaré Jokic après la défaite des Nuggets (127-121) à OKC. « Cela n’a pas lieu d’être. Je pense que ce genre de choses n’a pas sa place sur un terrain de basket. C’était donc un geste inutile et une réaction nécessaire de ma part. »

Côté Thunder, on joue la carte de « c’était un match intense entre deux équipes », et on estime que l’expulsion de Dort était sévère.

« Dorénavant, si cela arrive à l’un de nos joueurs (à l’avenir), on s’attendra à une expulsion aussi » a notamment déclaré le coach Mark Daigneault

Vivement des retrouvailles en Playoffs !

J’adore Mark Daigneault et le Thunder ça fait un bail je le cache pas, mais la mauvaise foi sur cette décla pardon…

