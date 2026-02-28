La nuit des Français en NBA : Mohamed Diawara solide face aux Bucks

Seulement quatre français sur les parquets cette nuit… et le bilan est assez mitigé. Tous ramassent une belle branlée sur le plan collectif, hormis Mohamed Diawara qui s’en sort mieux avec les Knicks. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Cavaliers : 122-119 a.p. (stats)

Celtics – Nets : 148-111 (stats)

Bucks – Knicks : 98-127 (stats)

Mavericks – Grizzlies : 105-124 (stats)

Thunder – Nuggets : (stats)

Mohamed Diawara

Une soirée pas si pire pour le joueur des Knicks, qui ont fouetté les Bucks sans aucune pitié. Le tricolore signe 10 points, 3 rebonds et 2 passes à 2/6 au tir et 4/4 aux lancers.

Nolan Traoré

Nolan n’a pas surnagé chez les Nets, qui se sont fait détruire chez les Celtics. Il reste néanmoins efficace dans la distribution, et c’est une bonne chose. 8 points, 7 passes, 2 rebonds, 3 interceptions à 4/9 au tir.

Rayan Rupert

Soirée compliquée pour Rayan, malgré la victoire des Grizzlies à Dallas. 5 points, 5 rebonds, 2 interceptions à 2/8 au tir.

Ousmane Dieng

Ousmane en difficulté face aux Knicks de Mo’ Diawara : 3 rebonds, 2 passes, 1 interception à 0/2 au tir pour le tricolore des Bucks.

Le programme de ce soir :