Résumé NBA de la nuit : Jalen Duren (33 points, 16 rebonds) porte les Pistons face aux Cavs
Le 28 févr. 2026 à 07:39 par Nicolas Vrignaud
Nouvelle nuit en NBA, avec seulement cinq matchs… mais pas mal d’action, notamment du côté de Detroit et d’Oklahoma City, où on a eu droit à deux superbes parties de basketball. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Cavaliers : 122-119 a.p. (stats)
- Celtics – Nets : 148-111 (stats)
- Bucks – Knicks : 98-127 (stats)
- Mavericks – Grizzlies : 105-124 (stats)
- Thunder – Nuggets : (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Un match remarquable des Cavaliers, qui se sont battus comme des dingues sans Donovan Mitchell ni James Harden pour emmener les Pistons en prolongation ! Jalen Duren a d’ailleurs porté Detroit dans ce match, avec 33 points et 16 rebonds
- Une soirée qui a duré plus de trois heures à Detroit, parce que la sonnerie du buzzer… a disjoncté.
- Les Celtics défoncent les Nets, rien de nouveau sous le soleil.
- Jalen Brunson signe 22 points dans le premier quart-temps, et le match entre Bucks et Knicks était déjà terminé au bout de 12 minutes…
- Memphis défonce les Mavericks à Dallas, Cam Spencer a été très chaud en sortie de banc (25 points).
- Affiche de la nuit, le Thunder – Nuggets a tenu ses promesses ! OKC s’impose en prolongation, au terme d’un match fort en termes d’intensité, notamment physique !
- Shai Gilgeous-Alexander signe 36 points pour son retour au jeu, solide !
Le highlight de la nuit
C’est la définition même d’un coup de p***. pic.twitter.com/Gn9KltOkC7
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 19h : Hornets – Blazers
- 21h30 : Heat – Rockets
- 1h : Wizards – Rockets
- 2h30 : Warriors – Lakers
- 3h30 : Pelicans – Jazz
Tags : Jalen Duren, pistons, Résumé NBA de la nuit