Résumé NBA de la nuit : Jalen Duren (33 points, 16 rebonds) porte les Pistons face aux Cavs

Le 28 févr. 2026 à 07:39 par Nicolas Vrignaud

Nouvelle nuit en NBA, avec seulement cinq matchs… mais pas mal d’action, notamment du côté de Detroit et d’Oklahoma City, où on a eu droit à deux superbes parties de basketball. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Cavaliers : 122-119 a.p. (stats)

Celtics – Nets : 148-111 (stats)

Bucks – Knicks : 98-127 (stats)

Mavericks – Grizzlies : 105-124 (stats)

Thunder – Nuggets : (stats)

Ce qu’il faut retenir

Un match remarquable des Cavaliers, qui se sont battus comme des dingues sans Donovan Mitchell ni James Harden pour emmener les Pistons en prolongation ! Jalen Duren a d’ailleurs porté Detroit dans ce match, avec 33 points et 16 rebonds

Une soirée qui a duré plus de trois heures à Detroit, parce que la sonnerie du buzzer… a disjoncté.

Les Celtics défoncent les Nets, rien de nouveau sous le soleil.

Jalen Brunson signe 22 points dans le premier quart-temps, et le match entre Bucks et Knicks était déjà terminé au bout de 12 minutes…

Memphis défonce les Mavericks à Dallas, Cam Spencer a été très chaud en sortie de banc (25 points).

Affiche de la nuit, le Thunder – Nuggets a tenu ses promesses ! OKC s’impose en prolongation, au terme d’un match fort en termes d’intensité, notamment physique !

Shai Gilgeous-Alexander signe 36 points pour son retour au jeu, solide !



Le highlight de la nuit

C’est la définition même d’un coup de p***. pic.twitter.com/Gn9KltOkC7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 28, 2026

Les classements NBA :

