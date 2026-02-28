Le Thunder s’offre les Nuggets en prolongation (127-121), Shai Gilgeous-Alexander en forme !

LE match de la nuit a tenu ses promesses ! Gros choc de l’Ouest à la bonne odeur de printemps, d’heure d’été et de pur basket, l’affiche entre Thunder et Nuggets a été très intense. De l’expulsion de Luguentz Dort à la prolongation gérée à merveille par OKC, les hommes de Mark Daigneault ont su rebondir et sortent renforcés de cette rencontre.

Un Shai Gilgeous-Alexander (36 points, 9 passes, 3 rebonds à 12/29 au tir) pas spécialement sous restriction de minutes pour son retour, mais qui se paie le luxe de ne pas jouer durant l’overtime. Symbole d’un Thunder toujours aussi complet collectivement, capable d’aller chercher les matchs sans pour autant tout remettre dans les mains de son meilleur élément.

Ce qui n’a pas été ce soir le cas des Nuggets, guidés par un Nikola Jokic certes en triple-double (23 points, 17 rebonds, 14 passes) mais bien trop maladroit au tir (9/25 dont 2/10 à 3-points). Sorte de ton donné pour l’ensemble de son groupe, qui a d’abord mené le match avant de s’écrouler en prolongation.

La différence sur la fin de rencontre ? Un Thunder qui se repose sur ses joueurs en forme, qui fait varier les plaisirs, qui se permet de faire souffler ses hommes car la rotation est profonde et capable de faire mal dans n’importe quel contexte.

On note forcément l’exclusion de Luguentz Dort dans le 4e quart-temps comme le temps fort du match, suite à un écran bien méchant, bien vicieux sur Nikola Jokic. Un geste qui a provoqué une sacrée altercation entre les deux équipes, et une faute technique pour Jaylin Williams et Nikola Jokic, qui n’étaient pas loin d’en découdre totalement.

Le Thunder signe avec cette victoire un succès de haut vol, d’autant plus que Jalen Williams et Ajay Mitchell restent toujours absents pour blessure. Les Nuggets ont parfois subi physiquement, et ça s’est fortement ressenti durant une prolongation où ils ont enchaîné les petites erreurs, qui coûtent le match au final.

OKC est à 46 victoires pour 15 défaites, et garde une avance de deux matchs sur les Spurs (43-16), qui sont en grosse série de succès.