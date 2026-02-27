Seulement cinq matchs sont au programme NBA ce soir, mais un choc dans chaque conférence : les Pistons reçoivent les Cavaliers à 1h, avant un Thunder – Nuggets (3h30) marqué par le retour de blessure du MVP en titre.

Le programme NBA du soir

1h : Pistons – Cavaliers

1h30 : Celtics – Nets

2h : Bucks – Knicks

2h30 : Mavericks – Grizzlies

3h30 : Thunder – Nuggets

L’affiche à ne pas rater : Thunder – Nuggets

Shai Gilgeous-Alexander is back ! Après neuf matchs d’absence, l’arrière du Thunder revient juste à temps pour affronter Nikola Jokic dans un duel de MVP. Rien que pour ça, ce Oklahoma City – Denver est immanquable.

Mais ce match contient aussi de vrais enjeux au classement de l’Ouest. Sous la menace des Spurs (onze victoires de suite), OKC a une première place à défendre, tandis que Denver doit gagner pour espérer réintégrer le podium de la conférence (un demi-match de retard sur Houston).

Pour rappel : Peyton Watson et Aaron Gordon sont out côté Nuggets, tandis que Jamal Murray – malade – est incertain. Côté Thunder, Jalen Williams et Ajay Mitchell sont toujours à l’infirmerie.

𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮: Shai Gilgeous-Alexander is off the Thunder injury report and WILL play tomorrow vs. Nuggets pic.twitter.com/GqlHZpmlvn

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 26, 2026

Les Français en lice

Nolan Traoré (Nets) à Boston.

Rayan Rupert (Grizzlies) voudra se montrer à Dallas.

Ousmane Dieng (Bucks) face aux Knicks de Mo Diawara.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici