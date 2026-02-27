Programme NBA : un choc Thunder – Nuggets, avec le retour de Shai Gilgeous-Alexander !
Le 27 févr. 2026 à 18:48 par Nicolas Meichel
Seulement cinq matchs sont au programme NBA ce soir, mais un choc dans chaque conférence : les Pistons reçoivent les Cavaliers à 1h, avant un Thunder – Nuggets (3h30) marqué par le retour de blessure du MVP en titre.
Le programme NBA du soir
- 1h : Pistons – Cavaliers
- 1h30 : Celtics – Nets
- 2h : Bucks – Knicks
- 2h30 : Mavericks – Grizzlies
- 3h30 : Thunder – Nuggets
L’affiche à ne pas rater : Thunder – Nuggets
Shai Gilgeous-Alexander is back ! Après neuf matchs d’absence, l’arrière du Thunder revient juste à temps pour affronter Nikola Jokic dans un duel de MVP. Rien que pour ça, ce Oklahoma City – Denver est immanquable.
Mais ce match contient aussi de vrais enjeux au classement de l’Ouest. Sous la menace des Spurs (onze victoires de suite), OKC a une première place à défendre, tandis que Denver doit gagner pour espérer réintégrer le podium de la conférence (un demi-match de retard sur Houston).
Pour rappel : Peyton Watson et Aaron Gordon sont out côté Nuggets, tandis que Jamal Murray – malade – est incertain. Côté Thunder, Jalen Williams et Ajay Mitchell sont toujours à l’infirmerie.
𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮: Shai Gilgeous-Alexander is off the Thunder injury report and WILL play tomorrow vs. Nuggets pic.twitter.com/GqlHZpmlvn
— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) February 26, 2026
Les Français en lice
- Nolan Traoré (Nets) à Boston.
- Rayan Rupert (Grizzlies) voudra se montrer à Dallas.
- Ousmane Dieng (Bucks) face aux Knicks de Mo Diawara.