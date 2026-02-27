Même si les Spurs continuent d’enchaîner les victoires, Victor Wembanyama tire un peu la langue en ce moment. Bonne nouvelle : il va pouvoir souffler dans les prochains jours. De quoi mettre un coup d’accélérateur dans la course au MVP début mars ?

Après le match face aux Raptors mercredi, où il a été limité à seulement 12 points, l’Alien a avoué que son niveau de fatigue était particulièrement élevé en ce moment. Cela ne l’a pas empêché de faire le back-to-back contre les Nets hier, mais il n’a pas été plus productif pour autant (12 points également).

« Je n’ai pas réussi à récupérer ce soir, avec tous ces changements d’heure, en venant de Los Angeles, en arrivant tard de Detroit… Je dois faire mieux, faire les soins nécessaires, dormir. Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière. Je n’étais pas en forme aujourd’hui… » – Victor Wembanyama après le match contre Toronto

Depuis le All-Star Weekend à Los Angeles, Wemby et les Spurs ont joué cinq matchs en une semaine, avec au milieu un voyage de San Antonio jusqu’à la Côte Est. Un sacré rythme qui laisse peu de place au repos.

La bonne nouvelle, c’est Victor ne jouera pas avant dimanche après-midi à New York (19h en France), ce qui lui laisse plus de deux jours de repos complet. Pas de match, pas de déplacement, bref le moment parfait pour souffler un coup.

Avant un mois de mars qui s’annonce également chargé (16 matchs), cela peut permettre à l’Alien de recharger les batteries pour potentiellement faire un push dans la course au MVP.

« Je sais que je suis dans la conversation pour le MVP. Évidemment, c’est l’un de mes objectifs. Je pense que l’argument principal, c’est le succès de l’équipe, mais je suis aussi conscient qu’individuellement, je vais devoir mettre un coup d’accélérateur sur la fin de saison pour gagner cette récompense. » – Wemby

Grâce à ses performances individuelles, son impact global (et tout particulièrement défensif) et surtout le succès des Spurs (2e de l’Ouest, 43 victoires – 16 défaites), Wemby est clairement dans le Top 5 des candidats MVP cette saison.

Wemby on possibly being the next face of the NBA: “I think this is something that will get answered on its own. It’s not something that you can really force or manufacture in a way… pic.twitter.com/D5zjG9b6Ni

