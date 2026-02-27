Résumé NBA de la nuit : les Spurs invaincus en février !

Le 27 févr. 2026 à 07:51 par Hisham Grégoire

Dix matchs en NBA cette nuit. Les Lakers craquent une nouvelle fois au buzzer, les Spurs terminent le mois de février invaincus et à l’inverse, les Bulls terminent le mois sans la moindre victoire, on fait le point.

Les résultats de la nuit :

Pacers – Hornets : 109-133 (stats)

: 109-133 (stats) Sixers – Heat : 124-117 (stats)

– Heat : 124-117 (stats) Hawks – Wizards : 126-96 (stats)

– Wizards : 126-96 (stats) Nets – Spurs : 110-126 (stats)

: 110-126 (stats) Magic – Rockets : 108-113 (stats)

: 108-113 (stats) Bulls – Blazers : 112-121 (stats)

: 112-121 (stats) Mavericks – Kings : 121-130 (stats)

: 121-130 (stats) Suns – Lakers : 113-110 (stats)

– Lakers : 113-110 (stats) Jazz – Pelicans : 118-129 (stats)

: 118-129 (stats) Clippers – Wolves : 88-94 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Hornets déroulent à Indiana : 28 points pour Kon Knueppel qui a battu le record NBA de tirs du parking inscrits chez les rookies, 33 pour Brandon Miller, 20 points et 8 passes pour Lamelo Ball et même Moussa Diabaté s’est joint à la fête avec 14 points et 11 rebonds.

Malgré un gros match de Bam Adebayo (29 points et 14 rebonds), le Heat s’incline face aux Sixers. Joël Embiid termine à 26 points et 11 rebonds, Tyrese Maxey ajoute 28 points, 11 passes et 5 interceptions.

Les Hawks ont roulé sur les Wizards. Corey Kispert en a proftié pour planter 33 points et 6 rebonds en sortie de banc (28 minutes).

Onzième victoire consécutive pour les Spurs qui s’imposent en back to back face aux Nets. Un match où le collectif aura parlé avant le reste (7 sept joueurs à 12 points ou plus).

Les 40 points et 8 rebonds de Kevin Durant permettent aux Rockets de remporter le duel face au Magic. En face, Desmond Bane termine à 30 points et 6 rebonds.

Les Blazers ont laissé parler le collectif pour venir s’imposer à Chicago avec 8 joueurs à 10 points ou plus. Les Bulls sont la pire dynamique de la ligue actuellement avec 11 défaites consécutives.

Les Kings viennent de remporter deux matchs de basket consécutifs. Et non vous ne rêvez pas. Peuvent-ils venir chatouiller les Spurs et OKC dans leur quête du titre NBA ?

Malgré des Suns affaiblis (Devin Booker et Dillon Brooks out), les Lakers ne parviennent pas à s’imposer. Luka Doncic aura tout donné (41 points, 8 rebonds et 8 passes) en vain.

Saddiq Bey a pris feu dans la victoire des Pelicans face au Jazz (42 points, 5 rebonds et 7 passes). les Pels sont sur 3 victoires consécutives

Les Wolves et les Clippers se sont livré une bataille jusque dans les dernières secondes, et c’est finalement Anthony Edwards qui a eu le dernier mot. Antman termine à 31 points et 5 passes.

Le highlight de la nuit :

ANTHONY EDWARDS.

IMPROBABLE CLUTCH 3.

MIN LEADS BY 4 WITH 42.9 TO PLAY! pic.twitter.com/Fbck5RfB2t

— NBA (@NBA) February 27, 2026

Les classements NBA :

