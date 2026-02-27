Résumé NBA de la nuit : les Spurs invaincus en février !
Le 27 févr. 2026 à 07:51 par Hisham Grégoire
Dix matchs en NBA cette nuit. Les Lakers craquent une nouvelle fois au buzzer, les Spurs terminent le mois de février invaincus et à l’inverse, les Bulls terminent le mois sans la moindre victoire, on fait le point.
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Hornets : 109-133 (stats)
- Sixers – Heat : 124-117 (stats)
- Hawks – Wizards : 126-96 (stats)
- Nets – Spurs : 110-126 (stats)
- Magic – Rockets : 108-113 (stats)
- Bulls – Blazers : 112-121 (stats)
- Mavericks – Kings : 121-130 (stats)
- Suns – Lakers : 113-110 (stats)
- Jazz – Pelicans : 118-129 (stats)
- Clippers – Wolves : 88-94 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les Hornets déroulent à Indiana : 28 points pour Kon Knueppel qui a battu le record NBA de tirs du parking inscrits chez les rookies, 33 pour Brandon Miller, 20 points et 8 passes pour Lamelo Ball et même Moussa Diabaté s’est joint à la fête avec 14 points et 11 rebonds.
- Malgré un gros match de Bam Adebayo (29 points et 14 rebonds), le Heat s’incline face aux Sixers. Joël Embiid termine à 26 points et 11 rebonds, Tyrese Maxey ajoute 28 points, 11 passes et 5 interceptions.
- Les Hawks ont roulé sur les Wizards. Corey Kispert en a proftié pour planter 33 points et 6 rebonds en sortie de banc (28 minutes).
- Onzième victoire consécutive pour les Spurs qui s’imposent en back to back face aux Nets. Un match où le collectif aura parlé avant le reste (7 sept joueurs à 12 points ou plus).
- Les 40 points et 8 rebonds de Kevin Durant permettent aux Rockets de remporter le duel face au Magic. En face, Desmond Bane termine à 30 points et 6 rebonds.
- Les Blazers ont laissé parler le collectif pour venir s’imposer à Chicago avec 8 joueurs à 10 points ou plus. Les Bulls sont la pire dynamique de la ligue actuellement avec 11 défaites consécutives.
- Les Kings viennent de remporter deux matchs de basket consécutifs. Et non vous ne rêvez pas. Peuvent-ils venir chatouiller les Spurs et OKC dans leur quête du titre NBA ?
- Malgré des Suns affaiblis (Devin Booker et Dillon Brooks out), les Lakers ne parviennent pas à s’imposer. Luka Doncic aura tout donné (41 points, 8 rebonds et 8 passes) en vain.
- Saddiq Bey a pris feu dans la victoire des Pelicans face au Jazz (42 points, 5 rebonds et 7 passes). les Pels sont sur 3 victoires consécutives
- Les Wolves et les Clippers se sont livré une bataille jusque dans les dernières secondes, et c’est finalement Anthony Edwards qui a eu le dernier mot. Antman termine à 31 points et 5 passes.
Le highlight de la nuit :
ANTHONY EDWARDS.
IMPROBABLE CLUTCH 3.
MIN LEADS BY 4 WITH 42.9 TO PLAY! pic.twitter.com/Fbck5RfB2t
— NBA (@NBA) February 27, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Cavaliers
- 1h30 : Celtics – Nets
- 2h : Bucks – Knicks
- 2h30 : Mavericks – Grizzlies
- 3h30 : Thunder – Nuggets
Tags : Résumé de la nuit en NBA