Los Angeles a longtemps alterné entre contrôle et trous d’air, avant de recoller dans la dernière minute… pour finalement s’incliner sur un tir de Royce O’Neale à 0,9 seconde. Malgré un énorme Luka Doncic (41 points, 8 rebonds, 8 passes), les Lakers enchaînent une troisième défaite de suite (113-110).

Le box-score de la rencontre, c'est juste ici

Ces derniers temps, Lakers et fins de match ca ne fait pas bon ménage. Les Angelinos avaient le match en main… puis ils l’ont laissé filer… puis ils l’ont presque repris… avant de perdre définitivement la main. À l’arrivée, ça fait une défaite frustrante à Phoenix (113-110), sur un scénario cruel : Royce O’Neale a puni Los Angeles à 0,9 seconde de la fin, et Austin Reaves a manqué le tir de l’égalisation au buzzer.

ROYCE O'NEALE HITS THE GO-AHEAD 3 TO WIN IT FOR THE SUNS

HE SCORED THE LAST 7 POINTS FOR PHOENIX!

Le contraste est d’autant plus dur pour les Lakers que Luka Doncic a livré une très grosse copie : 41 points, 8 rebonds, 8 passes, avec une ligne d’adresse solide (12/21 au tir, 6/11 du parking, 11/12 aux lancers). Il a porté l’attaque de L.A. par longues séquences, dans un match où LeBron James (15 points, 6 rebonds, 5 passes) et Austin Reaves (14 points) ont eu un impact plus irrégulier offensivement.

Luka Dončić 41 PTS, 8 REB, 8 AST, 2 STL, 12/21 FG, 6/11 3FG, 11/12 FT, 78% TS vs Suns

Le match a pourtant offert plusieurs occasions aux Lakers de basculer du bon côté. Los Angeles a notamment démarré la seconde période par un 11-0 pour prendre le contrôle, avec un passage fort de Doncic à la création et à la finition. Mais Phoenix a répondu, d’abord en recollant dans le troisième quart-temps, puis en renversant le rythme grâce à son adresse extérieure.

C’est là que le vrai problème côté Lakers saute aux yeux : la défense extérieure. Phoenix a terminé à 22/50 de loin (44%), contre 11/29 (38%) pour L.A. Grayson Allen a fait très mal (28 points), Collin Gillespie a ajouté 21 points, et les Suns ont trouvé des tirs décisifs tout au long du dernier quart.

Suns guards vs Lakers:

Allen — Gillespie —

28 PTS 21 PTS

6 AST 7-13 FG

6 3P 6 3P

Had more combined threes than the Lakers did as a team.

Enfin, le dénouement de la rencontre résume bien la soirée des Lakers. Menés de 12 points avec un peu plus de six minutes à jouer, ils reviennent, recollent à 108-108 sur un tir de Reaves à une minute de la fin, puis LeBron égalise encore à 110-110 sur une claquette à 22,7 secondes. Sauf que sur la dernière possession, Phoenix trouve O’Neale ouvert au bout de la circulation de balle, et L.A. repart bredouille.

Le plus embêtant pour Los Angeles, c’est aussi le contexte adverse. Phoenix jouait sans Devin Booker (hanche) ni Dillon Brooks (main fracturée), soit leurs deux leaders au scoring. Perdre au buzzer arrive, mais perdre en concédant 22 tirs du parking à une équipe privée de ses principales options, ça laisse forcément des questions.

Ces derniers temps, la gestion des fins de matchs est également un sujet chez les Lakers, qui ont laissé filé une victoire mardi soir face au Magic.