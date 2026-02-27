Kon Knueppel bat le record NBA de 3-points inscrits chez les Rookies !

Kon Knueppel a encore frappé. En déplacement à Indiana, le rookie des Hornets a battu le record NBA du plus grand nombre de tirs à 3 points inscrits sur une saison rookie, en dépassant les 206 réussites de Keegan Murray. Une performance symbolique, mais aussi révélatrice de son poids grandissant dans la dynamique de Charlotte.

Fun fact : Kon Knueppel a atteint ce total en 59 matches, là où Murray avait eu besoin de 80 rencontres. On n’est donc pas seulement sur une belle soirée d’adresse, mais sur une vraie saison de volume et d’efficacité.

Dans le même temps, Charlotte a largement battu Indiana (133-109) et confirme sa bonne dynamique collective.