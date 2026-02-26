Dix matchs au programme NBA cette nuit, et on ne va pas se mentir, sur le papier ce n’est pas la plus sexy. Nous aurons droit à duel de Français entre Hawks et Wizards à 1h30.

Le programme de ce soir :

1h : Pacers – Hornets

1h : Sixers – Heat

1h30 : Hawks – Wizards

1h30 : Nets – Spurs

1h30 : Magic – Rockets

2h : Bulls – Blazers

2h30 : Mavericks – Kings

3h : Suns – Lakers

3h : Jazz – Pelicans

4h : Clippers – Wolves

L’affiche à ne pas manquer : Clippers – Wolves

Kawhi Leonard est incertain pour cette nuit, mais si The Klaw est en tenue alors nous aurons beau duel pour clôturer la soirée. Anthony Edwards, récent MVP du All-Star Game, retrouve la salle des Clippers pour permettre au Loups d’enchaîner dans ce sprint final avant les Playoffs.

INTUIT ENCORE: Anthony Edwards returns to Intuit Dome tonight – less than two weeks after earning Kia All-Star MVP honors there – as the Minnesota Timberwolves visit the LA Clippers at 10pm/et on Prime. Edwards is averaging an NBA-high 30.3 points per game this month, including… pic.twitter.com/QYl6Kd22GQ

— NBA (@NBA) February 26, 2026

Les Français en piste :

Moussa Diabaté affronte les Pacers

Zaccharie Risacher (s’il est en tenue) défie Bilal Coulibaly dans un duel Français

Idem à Brooklyn, Nolan Traoré reçoit Victor Wembanyama

Noah Penda retrouve les Rockets

Nouveau duel de Français entre Guerschon Yabusele et Sidy Cissoko

Maxime Raynaud affronte les Mavericks

Nicolas Batum reçoit Rudy Gobert et Joan Beringer

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici