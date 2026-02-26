TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Programme NBA : Anthony Edwards, MVP du All-Star Game, retrouve l’Intuit Dome (4h)

Le 26 févr. 2026 à 19:12 par Hisham Grégoire

anthony edwards
Source image : NBA League Pass

Dix matchs au programme NBA cette nuit, et on ne va pas se mentir, sur le papier ce n’est pas la plus sexy. Nous aurons droit à duel de Français entre Hawks et Wizards à 1h30.

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pacers – Hornets
  • 1h : Sixers – Heat
  • 1h30 : Hawks – Wizards
  • 1h30 : Nets – Spurs
  • 1h30 : Magic – Rockets
  • 2h : Bulls – Blazers
  • 2h30 : Mavericks – Kings
  • 3h : Suns – Lakers
  • 3h : Jazz – Pelicans
  • 4h : Clippers – Wolves

L’affiche à ne pas manquer : Clippers – Wolves

Kawhi Leonard est incertain pour cette nuit, mais si The Klaw est en tenue alors nous aurons beau duel pour clôturer la soirée. Anthony Edwards, récent MVP du All-Star Game, retrouve la salle des Clippers pour permettre au Loups d’enchaîner dans ce sprint final avant les Playoffs.

INTUIT ENCORE: Anthony Edwards returns to Intuit Dome tonight – less than two weeks after earning Kia All-Star MVP honors there – as the Minnesota Timberwolves visit the LA Clippers at 10pm/et on Prime. Edwards is averaging an NBA-high 30.3 points per game this month, including… pic.twitter.com/QYl6Kd22GQ

— NBA (@NBA) February 26, 2026

Les Français en piste :

  • Moussa Diabaté affronte les Pacers
  • Zaccharie Risacher (s’il est en tenue) défie Bilal Coulibaly dans un duel Français
  • Idem à Brooklyn, Nolan Traoré reçoit Victor Wembanyama
  • Noah Penda retrouve les Rockets
  • Nouveau duel de Français entre Guerschon Yabusele et Sidy Cissoko
  • Maxime Raynaud affronte les Mavericks
  • Nicolas Batum reçoit Rudy Gobert et Joan Beringer

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

