Programme NBA : Anthony Edwards, MVP du All-Star Game, retrouve l’Intuit Dome (4h)
Le 26 févr. 2026 à 19:12 par Hisham Grégoire
Dix matchs au programme NBA cette nuit, et on ne va pas se mentir, sur le papier ce n’est pas la plus sexy. Nous aurons droit à duel de Français entre Hawks et Wizards à 1h30.
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Hornets
- 1h : Sixers – Heat
- 1h30 : Hawks – Wizards
- 1h30 : Nets – Spurs
- 1h30 : Magic – Rockets
- 2h : Bulls – Blazers
- 2h30 : Mavericks – Kings
- 3h : Suns – Lakers
- 3h : Jazz – Pelicans
- 4h : Clippers – Wolves
L’affiche à ne pas manquer : Clippers – Wolves
Kawhi Leonard est incertain pour cette nuit, mais si The Klaw est en tenue alors nous aurons beau duel pour clôturer la soirée. Anthony Edwards, récent MVP du All-Star Game, retrouve la salle des Clippers pour permettre au Loups d’enchaîner dans ce sprint final avant les Playoffs.
INTUIT ENCORE: Anthony Edwards returns to Intuit Dome tonight – less than two weeks after earning Kia All-Star MVP honors there – as the Minnesota Timberwolves visit the LA Clippers at 10pm/et on Prime. Edwards is averaging an NBA-high 30.3 points per game this month, including… pic.twitter.com/QYl6Kd22GQ
— NBA (@NBA) February 26, 2026
Les Français en piste :
- Moussa Diabaté affronte les Pacers
- Zaccharie Risacher (s’il est en tenue) défie Bilal Coulibaly dans un duel Français
- Idem à Brooklyn, Nolan Traoré reçoit Victor Wembanyama
- Noah Penda retrouve les Rockets
- Nouveau duel de Français entre Guerschon Yabusele et Sidy Cissoko
- Maxime Raynaud affronte les Mavericks
- Nicolas Batum reçoit Rudy Gobert et Joan Beringer