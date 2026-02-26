Jalen Duren (Pistons) dans une forme étincelante : favori pour le MIP ?

Depuis le retour du All-Star Break, Jalen Duren ne fait plus seulement parler pour ses rebonds : il marque beaucoup, pèse fort dans la raquette, et cela arrive au moment où Detroit reste tout en haut de l’Est. De quoi en faire un candidat très sérieux au MIP. Favori absolu ? Pas encore partout, mais son nom est désormais installé.

Sur ses trois matchs après le All-Star break, Jalen Duren tourne à 26,7 points, 14 rebonds et 1,7 passe. Pour un joueur déjà identifié comme un intérieur dominant au rebond, l’évolution la plus marquante est là : il prend bien plus de place au scoring.

Jalen Duren over the last 3 games:

26.7 PPG

14.0 RPG

68.0% FG

29.8 MPG

DOMINANT. 😤 https://t.co/8EOfTY9znw pic.twitter.com/1m25qsFmDT

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 26, 2026

Et ce n’est pas une moyenne portée par une seule explosion. Il a enchaîné 26 points et 13 rebonds à Chicago, puis 25 points et 14 rebonds contre San Antonio, avant de signer 29 points et 15 rebonds face à Oklahoma City. Trois sorties très solides, dont deux face au gratin de la conférence Ouest.

Cade & Jalen each post 29-point double-doubles in Pistons’ win!

Cunningham: 29 PTS, 13 AST, 3 STL, 3 BLK

Duren: 29 PTS, 15 REB pic.twitter.com/booVVk2ffi

— NBA (@NBA) February 26, 2026

Mais ce qui rend sa candidature aussi crédible, ce n’est pas seulement cette forme récente. C’est aussi la trajectoire de sa saison. Jalen Duren affiche désormais 18,2 points et 10,6 rebonds en 47 matchs, contre 11,8 points et 10,3 rebonds en 78 matchs l’an dernier. Le rebond reste une base, mais le bond offensif est net, visible, et facile à défendre dans une discussion de fin de saison.

Le cadre collectif renforce encore l’idée. Detroit est premier à l’Est (43-14), pendant qu’OKC mène l’Ouest (45-15). Duren ne profite pas seulement d’une équipe qui gagne beaucoup, il a été l’un des artisans. Il est à Detroit depuis le début de son aventure NBA, au cœur du projet construit autour de Cade Cunningham, et il fait partie des éléments importants de cette montée en puissance. Avec le coach et un effectif qui a grandi, il a contribué à faire passer les Pistons d’un chantier à une équipe de haut de tableau.

It’s been a crazy turn around for the Pistons and Spurs 🤯 pic.twitter.com/UMl1uTdwVl

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 23, 2026

Alors, favori du MIP ? Pas encore de manière nette et incontestable. En revanche, Jalen Duren a clairement changé de dimension dans la course. Son niveau de jeu récent, son poids dans la raquette et sa place dans un Detroit qui tourne fort en font désormais un candidat majeur.

Le débat n’est plus de savoir s’il mérite d’être mentionné. Il est pleinement installé parmi les dossiers les plus solides. La vraie question, maintenant, c’est de savoir s’il peut maintenir cette dynamique jusqu’au bout et s’imposer au moment du vote final.