Jarrett Allen, grand gagnant du transfert de James Harden

Jarrett Allen enchaîne les grosses performances au meilleur moment pour Cleveland. Entre record en carrière, série de double-doubles et impact constant dans la raquette, le pivot des Cavs monte en puissance alors que la franchise doit intégrer James Harden à l’approche des Playoffs.

Jarrett Allen ne signe pas seulement une bonne semaine : il traverse une vraie séquence forte, au moment où Cleveland change son équilibre. Les Cavaliers ont récupéré James Harden début février dans un échange avec les Clippers, et la franchise doit réorganiser son backcourt et ses responsabilités de création en pleine saison.

Dans ce contexte, Allen a élevé son niveau au lieu de simplement tenir son rang. Le point de départ marquant reste son match du 1er février à Portland, avec 40 points (record en carrière) et 17 rebonds dans la victoire de Cleveland (130-111). Pour les débuts de James Harden avec Cleveland à Sacramento (8 février), Allen signe 29 points et 10 rebonds, à 11/12 au tir, dans une victoire 132-126.

Jarrett Allen 40 PTS, 17 REB, 5 AST, 2 STL, 4 BLK, 8/12 FT, 0 TO on 16/23 FG vs Blazers

16 1st Quarter points 👀 https://t.co/5fiMqapYwm pic.twitter.com/xUTOV4KW66

— NBA Performances (@NBARewinds) February 2, 2026

La dynamique collective a suivi, Cleveland a enchaîné sept victoires consécutives avant de trébucher à OKC dimanche soir. James Harden semble s’être parfaitement intégré à l’équipe avant sa blessure au pouce droit, ce qui renforce l’idée d’une transition bien absorbée malgré le changement de structure offensive.

Jarrett Allen with Harden:

29 PTS | 10 REB

22 PTS | 13 REB

21 PTS | 9 REB

15 PTS | 10 REB

26 PTS | 14 REB

11 PTS | 13 REB

19 PTS | 10 REB

on over 75% shooting. pic.twitter.com/olUSBnuKcs

— StatMuse (@statmuse) February 25, 2026

Et Allen est resté au cœur de cette stabilité intérieure. Le pivot poursuit avec 26 points et 14 rebonds contre Charlotte, puis 19 points et 10 rebonds contre New York, avant un nouveau gros match à Milwaukee avec 27 points et 11 rebonds dans une courte défaite (avec un panier au buzzer refusé après vérification).

Sur ses 10 derniers matchs, Jarrett Allen est à 22 points, 11,8 rebonds, 1,8 passe, 1,3 contre et 0,9 interception, avec 9 double-doubles. En comparaison, sur la saison il tourne à 14,9 points, 8,6 rebonds, 1,9 passe et 63,2 % au tir.

Jarrett Allen on why his numbers have gone up this month:

“Obviously Harden” pic.twitter.com/PO7SCsnOKo

— BGN Hoops (@BGNHoops) February 26, 2026

Au moment où Cleveland change de chef d’orchestre avec l’arrivée de James Harden, Jarrett Allen ne se contente pas de suivre mais prend de la place. Par sa production, sa régularité et son impact intérieur, le pivot s’impose déjà comme le grand gagnant de ce transfert côté Cavs.