Jayson Tatum a participé à un entraînement complet, retour imminent ?

Bonne nouvelle du côté de la maison verte : Jayson Tatum a participé à un entraînement complet, un signal très positif dans sa reprise. Sans annoncer officiellement une date, les Celtics se rapprochent clairement d’un retour de leur leader, avec l’idée de le récupérer rapidement avant les Playoffs… mais sans brûler les étapes pour autant.

Shams Charania (ESPN) est intervenu hier soir lors de l’émission NBA Countdown pour apporter des nouvelles de Jayson Tatum. Après une rupture du tendon d’achille en mai dernier lors de la demi-finale de conférence face aux Knicks, JT semble plus proche de jamais d’un retour.

The latest for ESPN NBA Countdown on Boston’s Jayson Tatum, a full go in five-on-five team scrimmages nine months post-Achilles surgery: pic.twitter.com/rSCJS8OR8g

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2026

Pour Boston, c’est évidemment une excellente nouvelle. Tatum reste la pièce centrale de l’attaque avec Jaylen Brown, le joueur qui structure les possessions dans les moments chauds, attire les prises à deux, et donne une autre dimension au spacing comme au playmaking. Même quand les Celtics tiennent sans lui, son absence change l’équilibre global de l’équipe, surtout dans la création demi-terrain.

Le point important maintenant, ce n’est pas seulement l’entraînement en lui-même, mais la suite immédiate : la réaction du corps dans les 24 à 48 heures, la capacité à enchaîner, et le feu vert médical sur une charge plus compétitive. C’est souvent là que se joue la vraie bascule. En clair, l’info du jour est très encourageante, mais Boston gardera sans doute une approche mesurée.

Et c’est logique. À ce stade de la saison, les Celtics n’ont aucun intérêt à forcer un retour de leur franchise player sur un match de trop. L’objectif, c’est de récupérer un Tatum prêt à reprendre son rythme, pas juste de cocher une case sur la feuille de match. S’il a vraiment absorbé un entraînement complet sans alerte, le retour peut arriver vite. La prudence, elle, restera le mot d’ordre.

Il y a cependant un élément supplémentaire qui laisse croire à un retour imminent : la NBA a annoncé que le Celtics-Sixers de ce dimanche soir sera diffusé… en antenne nationale.

Interesting: The NBA announces the 76ers-Celtics game on March 1st will now be nationally televised, per @SteveBHoop.

Hmm. pic.twitter.com/qxdnGO755x

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 13, 2026