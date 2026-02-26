Les cinq joueurs français qui ont foulé les parquets de NBA cette nuit n’ont pas fait de grandes performances, mais le meilleur d’entre-eux a peut-être été Rayan Rupert qui prouve son utilité dans le vestiaire des Memphis Grizzlies.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Thunder : 124-116 (stats)

– Thunder : 124-116 (stats) Raptors – Spurs : 107-110 (stats)

: 107-110 (stats) Grizzlies – Warriors : 112-133 (stats)

: 112-133 (stats) Rockets – Kings : 128-97 (stats)

– Kings : 128-97 (stats) Bucks – Cavaliers : 118-116 (stats)

– Cavaliers : 118-116 (stats) Nuggets – Celtics : 103-84 (stats)

Victor Wembanyama

Le pivot des San Antonio Spurs a paru à court de rythme toute la soirée et a bien été gêné par Collin Murray-Boyles, mais comme souvent ces derniers temps, il a su être décisif en fin de match avec la finition d’un lob et un énorme contre. 12 points, 8 rebonds, 5 contres, 3 passes décisives et 1 interception à 3/12 au tir, 1/6 de loin et 5/6 aux lancers pour lui ce soir.

Et le contre clutchissime de Wemby ! 👏 pic.twitter.com/5Va8v9W1h2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2026

Maxime Raynaud

Les Sacramento Kings se sont faits rouler dessus par les Houston Rockets et difficile pour le pivot français de se montrer dans ces conditions. Surtout face à un Alperen Sengun en superbe forme et auteur d’un triple-double. Maxime Raynaud a compilé 11 points, 8 rebonds et 2 passes décisives à 5/9 au tir et 1/2 aux lancers.

Killian Hayes

Performance très compliquée pour le meneur de jeu des Kings qui a pu profiter de la débâcle collective pour jouer 20 minutes. 3 points, 3 passes décisives, 1 rebond et 1 interception à 1/9 au tir et 1/3 de loin. Il va falloir finir le 10 days contract avec de meilleures sensations.

Rayan Rupert

Alors que l’arrière des Grizzlies, lui, est en train de convaincre. Après ses 10 points face à Sacramento, il a compilé 8 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception à 3/7 au tir, 1/4 de loin et 1/2 aux lancers. Surtout, il a été le deuxième plus gros temps de jeu en sortie de banc (24 minutes).

pic.twitter.com/MIXYHpur0B

— . (@dphoop2425) February 26, 2026

Ousmane Dieng

Léger impact, mais maladresse dans la courte victoire des Milwaukee Bucks face aux Cleveland Cavaliers. 5 points, 2 passes décisives à 1/6 au tir (tous de loin) et 2/2 aux lancers.

Le programme de ce soir :