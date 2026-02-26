Le 26 févr. 2026 à 08:01 par Robin Wolff

Six matchs cette nuit en NBA et les deux meilleures équipes de la Ligue s’affrontaient. Malheureusement, beaucoup de blessures chez le Thunder ont amenuisé l’affiche et les Pistons s’en sont sortis logiquement.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Thunder : 124-116 (stats)

– Thunder : 124-116 (stats) Raptors – Spurs : 107-110 (stats)

: 107-110 (stats) Grizzlies – Warriors : 112-133 (stats)

: 112-133 (stats) Rockets – Kings : 128-97 (stats)

– Kings : 128-97 (stats) Bucks – Cavaliers : 118-116 (stats)

– Cavaliers : 118-116 (stats) Nuggets – Celtics : 103-84 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Pistons se sont faits peur face à l’équipe C du Thunder et les 30 points de Jaylin Williams. Mauvais début de match, mauvaise fin aussi, mais Cade Cunningham et surtout Jalen Duren ont tout de même tenu la baraque.

Les Spurs remportent un 10e match consécutif. Ce n’était pas très beau face aux Raptors, mais une remontée dans le quatrième quart-temps a suffi au bonheur des Texans.

Fessée infligée par les Warriors aux Grizzlies. Huit joueurs de Golden State ont dépassé les 10 points.

Triple-double bien gras d’Alperen Sengun en moins de 30 minutes face aux Kings. Dans ces conditions, Sacramento ne pouvait que s’incliner.

Rencontre serrée tout du long à Milwaukee, mais ce sont les hôtes qui se sont imposés grâce à un gros money-time de Kevin Porter Jr. Jarrett Allen est passé à un dixième de seconde d’égaliser.

Les Nuggets déroulent à domicile face à des Celtics fachés avec leur adresse (35% au tir et 28% de loin). Nikola Jokic termine à 30 points, 12 rebonds et 6 passes, Jaylen Brown à 23 points et 11 rebonds.

Le highlight de la nuit :

Les classements NBA :

