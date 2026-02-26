TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Pistons remportent le « choc » des leaders face au Thunder

Le 26 févr. 2026 à 08:01 par Robin Wolff

cunningham et duren 10/11/25
Six matchs cette nuit en NBA et les deux meilleures équipes de la Ligue s’affrontaient. Malheureusement, beaucoup de blessures chez le Thunder ont amenuisé l’affiche et les Pistons s’en sont sortis logiquement.

Les résultats de la nuit :

  • Pistons – Thunder : 124-116 (stats)
  • Raptors – Spurs : 107-110 (stats)
  • Grizzlies – Warriors : 112-133 (stats)
  • Rockets – Kings : 128-97 (stats)
  • Bucks – Cavaliers : 118-116 (stats)
  • Nuggets – Celtics : 103-84 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

OH MAIS QUEL SHOOT MIRACULEUX DE DE’AARON FOX ! 😭

LES SPURS TROUVENT TOUJOURS UN MOYEN…pic.twitter.com/gWqmcVR3oa

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pacers – Hornets
  • 1h : Sixers – Heat
  • 1h30 : Hawks – Wizards
  • 1h30 : Nets – Spurs
  • 1h30 : Magic – Rockets
  • 2h : Bulls – Blazers
  • 2h30 : Mavericks – Kings
  • 3h : Suns – Lakers
  • 3h : Jazz – Pelicans
  • 4h : Clippers – Wolves
