Ce n’était pas du grand basket-ball, mais les San Antonio Spurs ont encore trouvé un moyen de l’emporter face aux Toronto Raptors (110-107). Les Texans signent leur dixième victoire consécutive et se placent, plus que jamais, comme des outsiders au titre !

Les San Antonio Spurs n’ont pas parfaitement joué face aux Detroit Pistons ce lundi et pourtant ils se sont imposés. Cette nuit, face aux Toronto Raptors, c’était encore bien pire, mais rien y a fait, ils semblent invincibles ces dernières semaines. Après 10 victoires consécutives, les Texans sont tout proches de rattraper le Thunder et de s’emparer de la tête de la Conférence Ouest.

Au Canada, les premières minutes sont encourageantes pour les Éperons avec beaucoup d’adresse de loin (un joli 17/39 sur la rencontre), mais rapidement, les hôtes prennent les devants et seul Dylan Harper, auteur de 15 points en première mi-temps semble maintenir le bateau à flot.

15 points à 7/8 au tir, 3 rebonds et 3 passes décisives…

Très belle première mi-temps de Dylan Harper face aux Raptors ! 👏 pic.twitter.com/Hr7vdwXltO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2026

Le troisième quart-temps est encore moins bon pour Mitch Johnson et ses hommes. Immanuel Quickley et Jamal Shead se mettent en rythme sur le parquet d’une Scotiabank Arena survoltée et à 12 minutes de la fin, les Raptors mènent 90 à 78.

Le tournant du match est une blessure. Collin Murray-Boyles, qui était impérial jusque-là en défense sur Victor Wembanyama se fait mal au pouce et laisse son équipe sans armes face à la raquette composée du Français et de Luke Kornet. De’Aaron Fox lance la machine au même moment et rapidement l’écart fond comme neige au soleil. Le renard clôt l’affaire sur un shoot complètement improbable et au coup de sifflet final, il paraît évident que San Antonio s’est armé de réussite.

OH MAIS QUEL SHOOT MIRACULEUX DE DE’AARON FOX ! 😭

LES SPURS TROUVENT TOUJOURS UN MOYEN…pic.twitter.com/gWqmcVR3oa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2026

Les Spurs paraissaient fatigués cette nuit, à commencer par Wemby (12 points à 3/12 au tir) et pourtant ils rejoueront dès la nuit prochaine pour tenter de continuer la série de victoires. Heureusement, en face, ce seront les Brooklyn Nets…