Les Spurs s’imposent dans une intensité de Playoffs face aux Pistons (114-103) !

Quel match prenant ! Tout n’a pas été beau et léché, notamment offensivement, mais les Spurs et les Pistons se sont livrés une véritable guerre dans une Little Caesars Arena en ébullition. Neuvième victoire consécutive pour San Antonio (114-103) et celle-là va faire beaucoup de bien à la confiance du groupe.

Trop souvent, les matchs de saison régulière sont décriés. Les fans réclament un plus haut niveau d’intensité, comparable à celui des Playoffs. C’est exactement ce que les Detroit Pistons et les San Antonio Spurs ont offert aux fans en ce lundi soir de février.

En première mi-temps, certains se demandaient même si la limite n’avait pas été franchie par les hommes de J.B. Bickerstaff tant l’intensité physique était au centre des débats et de chaque action. Mais ce serait bien trop réducteur de réduire leur performance (pendant 24 minutes) à ça et seulement ça. Ron Holland et Jalen Duren, notamment ont été admirables pour porter les leurs pendant que Cade Cunningham étendait toute sa maladresse.

Cade Cunningham est passé à côté du choc face aux Spurs.

15 points, 10 passes décisives et 6 rebonds mais 5/26 au tir, 5 fautes pas très bien senties et beaucoup de frustration. 😕

Énorme travail de Stephon Castle à signaler.

Une leçon utile pour l’avenir du patron de MoTown. pic.twitter.com/eYaJZKlEae

Même sans un bon franchise player, les locaux, portés par un public génial, rentraient au vestiaire au contact de Spurs qui, eux aussi, avaient du mal à trouver des solutions offensives face à une défense étouffante.

Mais après Devin Vassell, c’est Stephon Castle qui s’est mis en route et a trouvé des solutions pour se rapprocher du panier et étendre l’avance des siens. Victor Wembanyama, bousculé et dominé au début du match est constamment monté en puissance jusqu’à être le meilleur joueur du match dans le quatrième quart-temps : 21 points, 17 rebonds et 6 contres pour l’Alien.

Comment terminer un match ? 🇫🇷pic.twitter.com/gZI6plVyM4

Cette rencontre avait tout du piège pour ces jeunes Spurs et à la mi-temps, une défaite rageante était scénario qui paraissait tout sauf improbable. mais une fois encore, l’équipe de Mitch Johnson a trouvé des solutions pour s’imposer. Une neuvième victoire consécutive en forme d’immense boost de confiance pour l’effectif. Ils savent désormais qu’ils peuvent répondre à une intensité de Playoffs et gagner même lorsque des leaders offensifs ne trouvent pas de rythme.

Tous les joueurs qui ont disputé cette rencontre ont gagné en expérience et en maturité à moins de deux mois des Playoffs et les spectateurs en ont eu pour leur argent. Si cette affiche devait être celle des prochaines Finales NBA, pas grand monde ne s’en plaindrait…