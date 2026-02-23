Programme NBA : duel au sommet entre Pistons et Spurs (1h)

Trois petits matchs sont au programme NBA cette nuit, et pourquoi ne pas commencer la semaine avec l’un des plus gros choc de cette saison ? Victor Wembanyama et ses Spurs face à Cade Cunningham et ses Pistons, c’est pour cette nuit, à 1h.

Le programme NBA du soir

1h: Pistons – Spurs

2h : Grizzlies – Kings

3h30 : Rockets – Jazz

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Spurs

Celle-là il fallait pouvoir la sortir sans trembler du menton il y a six mois, et pourtant c’est bien vrai. Victor Wembanyama et ses Spurs (2e, 40-16) se déplace à Motor City pour y défier le leader de la ligue, les Detroit Pistons (1ers, 42-13).

La NBA est une ligue où tout va très vite, et pour cause, il y a trois saisons de cela, les deux équipes occupaient la dernière place de leur conférence respective. La morale de l’histoire : fans des Kings et des Wizards, ne désespérez-pas !

Isaiah Stewart est toujours out, suspendu de la récente baston avec les Hornets, mais Jalen Duren devrait quant à lui faire son retour. Ca tombe bien, il risque d’y avoir du boulot dans la raquette.

Les Pistons sont sur cinq victoires consécutives, les Spurs eux, sont l’équipe la plus en forme du moment avec 8 succès de rang, qui fera tomber l’autre cette nuit ?

Tip-Off à 1h !

La NBA ça va TELLEMENT vite… 😳

Ce soir, Spurs et Pistons s’affrontent dans un duel entre le 1er et le 3ème meilleur bilan de toute la Ligue.

Un match au sommet… qui était un véritable Merdico il y a 3 ans.

Saison 2023 : pire bilan de l’Est + de l’Ouest

Saison 2026 : 🍾🍾 pic.twitter.com/Rrvoyomnms

Les Français en lice

Victor Wembanyama défie les Pistons.

Maxime Raynaud reçoit les Grizzlies

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici