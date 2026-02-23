La semaine des Français en NBA : les retrouvailles Wemby – Raynaud, Sidy Cissoko récompensé

Semaine de reprise pour nos Français en NBA après la pause du All-Star Break. Victor Wembanyama continue son chantier dans les raquettes, avec notamment un beau duel avec Maxime Raynaud, Rudy Gobert pond un gros match avant de se faire suspendre, on fait le point !

Victor Wembanyama , un mur et des contres

Deux matchs après la pause, et déjà le même refrain : présence dans la peinture, dissuasion permanente, et des lignes défensives qui plient l’attaque adverse. Offensivement, ce n’est pas l’orgie sur l’adresse extérieure, mais l’impact global reste massif.

Victor Wembanyama 28 PTS, 15 REB, 6 AST, 1 STL, 4 BLK, 5/7 FT on 11/20 FG vs Kings https://t.co/bYdUqEKaB1 pic.twitter.com/6JmKq6Nysi

— NBA Performances (@NBARewinds) February 22, 2026

Bilan semaine (2 matchs) : 22,5 points à 51,4% au tir, 22,2% à 3-points, 77,8% aux lancers, 13 rebonds, 5 passes, 1 interception, 4,5 contres, 1 ballon perdu.

Meilleur match vs Kings : 28 points, 15 rebonds, 6 passes, 4 contres (11/20 au tir).

: 28 points, 15 rebonds, 6 passes, 4 contres (11/20 au tir). Moins bon match vs Suns : 17 points, 11 rebonds, 4 passes, 5 contres (7/15 au tir).

Maxime Raynaud , de la qualité et de la régularité

Mad Max semble avoir retrouvé son allure de croisière : rebond, présence intérieure, et une production qui reste propre. Semaine solide, avec deux sorties dans le même registre. La pause du All-Star Break a dû permettre au jeune pivot de recharger les batteries.

Maxime Raynaud 16 Points, 12 Rebs, 3 Assists full highlight vs Spurs I 25-26 NBA Season pic.twitter.com/mNSYsVajbh

— Hoops Showtime (@HoopsShowtime12) February 22, 2026

Bilan semaine (2 matchs) : 16,5 points à 51,9% au tir, 0% à 3-points, 100% aux lancers, 13 rebonds, 3,5 passes, 0,5 contre, 0,5 interception.

Meilleur match vs Magic : 17 points, 14 rebonds, 4 passes (8/13 au tir).

: 17 points, 14 rebonds, 4 passes (8/13 au tir). Moins bon match @ Spurs : 16 points, 12 rebonds, 3 passes, 1 contre (6/14 au tir).

Rudy Gobert énorme… avant d’être sanctionné

Un seul match dans la semaine, mais un match qui pèse : activité au rebond, finition près du cercle, protection d’arceau. Derrière, la sanction tombe : une suspension d’un match, suite à sa septième faute flagrante de la saison.

MONSIEUR RUDY GOBERT. 🇫🇷

22 POINTS

17 REBONDS

3 CONTRES

9/11 au tir

Et une tentative à 3-PTS 🙃 pic.twitter.com/9ndKk6uEep

— NBA France (@NBAFRANCE) February 21, 2026

Bilan semaine (1 match) : 22 points à 9/11 au tir, 4/8 aux lancers, 17 rebonds, 2 passes, 3 contres.

Bilal Coulibaly , gros impact des deux côtés du terrain

Le scoring est là, mais surtout : de l’activité, des interceptions, des contres et une efficacité intéressante. Une semaine qui respire la propreté : peu de déchets, des mains partout, et des séquences qui font basculer l’énergie.

Bilan semaine (3 matchs) : 14 points à 53,3% au tir, 50% à 3-points, 62,5% aux lancers, 3 rebonds, 3 passes, 1,7 interception, 1,3 contre.

Meilleur match vs Hornets : 17 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 contres (6/9 au tir, 3/4 à 3-points).

: 17 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 contres (6/9 au tir, 3/4 à 3-points). Moins bon match vs Pacers : 12 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions (4/9 au tir).

Nolan Traoré , du playmaking… et des ballons perdus

Il crée, il provoque, il met de la pression sur la ligne arrière… mais il y a la contrepartie : qui dit beaucoup de création dit également beaucoup de décisions, et ça se paye en ballons perdus. Semaine contrastée, mais le volume de responsabilités est réel. On aime ce qu’on voit Nolan !

Bilan semaine (3 matchs) : 12 points à 33,3% au tir, 30% à 3-points, 75% aux lancers, 1 rebond, 4,3 passes, 2 interceptions, 0,3 contre, 4,3 ballons perdus.

Meilleur match @ Thunder : 17 points, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre (5/11 au tir).

: 17 points, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre (5/11 au tir). Moins bon match @ Cavaliers : 8 points, 5 passes, 2 interceptions (3/11 au tir).

Guerschon Yabusele , du rebond et une adresse extérieure au rendez-vous

Ça reste irrégulier d’un soir à l’autre, mais l’ensemble est intéressant : du rebond, de l’adresse du parking sur la semaine, et une vraie utilité quand ça se libère. Mention spéciale pour l’apport au rebond sur les deux derniers matchs.

Yabu retrouvait son ancienne équipe cette nuit

11 POINTS

13 REBONDS

50% au tir

3-6 à 3PTS

Les Bulls s’inclinent 105-99 pic.twitter.com/B0CF95DdSA

— NBA France (@NBAFRANCE) February 23, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 10,3 points à 45% au tir, 46,2% à 3-points, 77,8% aux lancers, 9 rebonds, 3,3 passes, 0,3 contre.

Meilleur match vs Knicks : 11 points, 13 rebonds (4/8 au tir, 3/6 à 3-points).

: 11 points, 13 rebonds (4/8 au tir, 3/6 à 3-points). Moins bon match vs Raptors : 8 points, 5 rebonds (2/5 au tir).

Zaccharie Risacher en difficulté

La ligne brute est moyenne et le pourcentage global pique un peu, mais il y a des choses : rebond, petites stats défensives, et un match plus propre que les autres pour sauver la semaine. On notera cependant le point noir de la semaine : Zacch’ a perdu sa place de titulaire hier soir au profit de CJ McCollum. Simple test de coaching ou réel virage de la part des Hawks ?

Bilan semaine (3 matchs) : 7 points à 34,8% au tir, 40% à 3-points, 50% aux lancers, 4 rebonds, 0,7 passe, 0,7 interception, 0,7 contre.

Meilleur match @ Six ers : 10 points, 7 rebonds, 2 passes (4/8 au tir, 2/4 à 3-points).

: 10 points, 7 rebonds, 2 passes (4/8 au tir, 2/4 à 3-points). Moins bon match vs Heat : 4 points, 4 rebonds (1/8 au tir).

Ousmane Dieng , mi-figue mi-raisin

Une sortie correcte où il met dedans et gratte un contre, puis un match muet où l’adresse n’est jamais venue. Toujours la même question : stabilité du rôle et du temps de jeu, surtout sur une semaine aussi courte.

Bilan semaine (2 matchs) : 5 points à 30% au tir, 33,3% à 3-points, 75% aux lancers, 3,5 rebonds, 0,5 passe, 0,5 contre, 2,5 ballons perdus.

Meilleur match @ Pelicans : 10 points, 2 rebonds, 1 contre (3/6 au tir).

: 10 points, 2 rebonds, 1 contre (3/6 au tir). Moins bon match vs Raptors : 0 point, 5 rebonds (0/4 au tir).

Tidjane Salaün, deux soirées correctes et une grosse panne au tir

Trois matchs sur la période : une vraie galère à l’adresse contre Cleveland, puis deux copies plus propres, dont une avec de l’activité défensive. Mais sur la semaine complète, les pourcentages retombent.

Bilan semaine (3 matchs) : 7,0 points à 40,0% au tir, 33,3% à 3-points, 50,0% aux lancers, 4,0 rebonds, 0,7 passe, 1,3 interception.

Meilleur match vs Rockets : 9 points, 4 rebonds, 2 interceptions (3/5 au tir, 2/3 à 3-points).

: 9 points, 4 rebonds, 2 interceptions (3/5 au tir, 2/3 à 3-points). Moins bon match vs Cavaliers : 3 points, 4 rebonds (1/7 au tir, 1/6 à 3-points).

Un point sur les contrats

Sidy Cissoko : son two-way a été converti en contrat standard de deux ans, ce qui lui permet de finir la saison dans l’Oregon.

Congrats Sidy! 👏

We have converted Sidy Cissoko to a standard NBA contract. pic.twitter.com/Ggji7Lv87y

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) February 20, 2026



Rayan Rupert : pour libérer une place, il a été coupé, puis a signé dans la foulée un contrat de dix jours chez les Grizzlies.

Killian Hayes : le jeune meneur a signé un contrat de dix jours avec les Kings ! En espérant qu’il puisse se faire une place dans la franchise Californienne.

Les indisponibles

Alex Sarr continue de soigner sa blessure aux ischios et n’a pas joué de la semaine.

Moussa Diabaté n’a pas joué de la semaine, toujours suspendu.