Sidy Cissoko décroche un contrat de deux ans avec les Blazers !

Sous contrat two-way avec les Blazers, le Français Sidy Cissoko vient de signer un nouveau deal de deux saisons avec Portland, qui récompense sa contribution cette saison. Cocorico !

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a annoncé la bonne nouvelle pour le Frenchie de 21 ans.

MAIS OUIIIIII ! 🇫🇷🔥🇫🇷🔥

Sidy Cissoko obtient un contrat de deux ans avec les Blazers !

Le Frenchie arrivait au bout de son contrat two-way et a suffisamment convaincu Portland pour décrocher un vrai deal. 👏 https://t.co/p8e5o9bSBm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2026

Avec 50 apparitions cette saison dont 24 comme titulaire, Cissoko avait atteint la limite des matchs joués sous un contrat two-way (censé permettre à un joueur d’alterner entre la NBA et la G League), et les Blazers ont donc choisi de lui offrir un deal standard pour le conserver dans l’effectif. Si on n’a pas les détails de ce nouveau contrat (en dehors de la durée, deux ans), c’est le signe que Sidy a convaincu à Portland.

Son énergie et son activité (notamment défensive), associées à diverses blessures chez ses coéquipiers, lui ont permis d’intégrer durablement la rotation de Tiago Splitter, tournant à 22,3 minutes par match pour 6,5 points (41% au tir), 2,6 rebonds et presque 1 interception.

Sidy Cissoko peut désormais imaginer un vrai avenir à Portland, après avoir cravaché pour tenter de se faire une place au cours de ses deux premières saisons NBA. On espère juste que cela ne se fera pas au détriment de l’autre Français des Blazers, Rayan Rupert, qui pourrait se faire couper de l’effectif pour libérer un spot…