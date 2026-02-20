Nathan Soliman (2009) quitte le Pôle France pour l’Hermine de Nantes

Considéré comme l’un des plus gros prospects tricolores pour les années à venir, Nathan Soliman a trouvé un accord avec la FFBB pour quitter le Pôle France de manière anticipée afin de rejoindre Nantes, en Élite 2. Retour sur ses terres pour le jeune ailier, qui a effectué le début de sa formation à l’Hermine.

La prochaine étape, c’est dès maintenant pour Nathan Soliman. Le prospect tricolore, né en 2009 (16 ans, 2,04m), est parvenu à un accord avec la Fédération Française de Basketball pour quitter le Pôle France de manière anticipée et rejoindre l’Hermine de Nantes.

Soliman, déjà observé à plusieurs reprises par de multiples franchises NBA (notamment dans le cadre de l’Adidas Next Gen Tournament – l’EuroLeague des jeunes – et du Young Star Game LNB) est particulièrement attendu, et considéré comme l’un des plus gros prospects tricolores depuis Victor Wembanyama.

🚨 Direction Nantes (Élite 2) pour Nathan Soliman !

La FFBB a annoncé ce matin que le prospect (2009, 2,04m, 3e meilleure évaluation de NM1) s’engageait avec l’Hermine.

Retour sur ses terres, puisqu’il est sorti du Pôle Espoirs Pays de Loire où il jouait… pour l’Hermine,… pic.twitter.com/UOy3YAAlKD

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) February 20, 2026

Pour le jeune joueur de 16 ans, il s’agit là d’un retour à la maison, puisqu’il a passé ses premières années de basket au Pôle Espoirs des Pays de la Loire, ainsi qu’à… l’Hermine de Nantes. 3e meilleure évaluation de Nationale 1, avec des superbes moyennes de 15,5 points, 6,9 rebonds et 3,9 passes et 2 interceptions, il devrait rapidement jouir de beaucoup de responsabilités en Élite 2, où le club de la cité des Ducs devrait en toute logique mettre l’accent sur son développement.

La FFBB précise dans son communiqué que Nathan Soliman sera, malgré son départ du Pôle France, bien présent avec l’équipe pour l’ANGT le 20 mars prochain. On verra aussi Nathan au Young Star Game, le 4 mars prochain à Levallois.