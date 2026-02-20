Dans une NBA où les tout meilleurs joueurs sont aujourd’hui internationaux, les Américains cherchent le prochain visage de Team USA après LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant. Faites entrer Cade Cunningham.

« Je pense être le meilleur joueur américain. »

Le meneur star des Pistons n’a pas hésité à dire les termes lors d’une grosse interview à GQ. Interview qui est sortie juste avant la masterclass de Cade cette nuit face aux Knicks, qu’il a désossés avec 42 points, 8 rebonds et 13 passes. Difficile de faire meilleur timing.

Une déclaration qui s’inscrit dans une volonté de représenter Team USA aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Vu le niveau qu’il possède actuellement aux Pistons, Cunningham (24 ans) a un dossier hyper solide pour pouvoir représenter la bannière étoilée.

Avec plus de 25 points et 10 passes de moyenne, Motor Cade guide les Pistons vers le meilleur bilan NBA, et il suffit d’écouter les paroles de son coach J.B. Bickerstaff pour comprendre l’énorme impact qu’il possède.

« C’est une superstar, sans aucun doute. J’ai du mal à trouver cinq joueurs dans cette Ligue qui en font plus que lui des deux côtés du terrain. Il défend le meilleur joueur extérieur de l’équipe adverse. En attaque, il a le ballon en main et son taux d’utilisation est extrêmement élevé. Il ne dit jamais non et ne se plaint jamais. Il va sur le terrain et fait le travail. Cela a un impact sur les victoires, et je pense que c’est ce que font les superstars. Les superstars ne font pas des stats dans le vide. Les superstars sont des personnes qui ont un impact sur les victoires à un niveau tel que le sien. »

Bickerstaff a aussi et surtout souligné les qualités de Cunningham en tant que coéquipier et leader, des caractéristiques toujours très recherchées au moment de former un collectif chez Team USA avant les grandes compétitions internationales.

Pour toutes ces raisons, Cade est aujourd’hui un Top-3 MVP, un lock pour les JO 2028, et peut-être bien le meilleur joueur américain du moment (sorry Anthony Edwards, sorry Jayson Tatum).