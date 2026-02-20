En s’imposant largement cette nuit face aux Suns (121-94), les Spurs de Victor Wembanyama ont repris leur marche en avant après la pause du All-Star Break. Cela fait désormais sept victoires de suite pour San Antonio, seul deuxième à l’Ouest. De quoi nourrir les ambitions de fin de saison.

Au moment des previews en septembre-octobre, quasiment personne n’imaginait les Spurs là où ils sont actuellement : 39 victoires pour 16 défaites en sortie de All-Star Break, troisième meilleur bilan NBA et dauphin du Thunder à l’Ouest (seulement 2,5 matchs de retard).

Personne, à part peut-être Victor Wembanyama. Wemby avait annoncé il y a quelques mois que l’objectif des Spurs était le Top 6 minimum, et plus ça avance plus il regarde vers le haut.

« Bien sûr qu’on joue le titre » a déclaré Victor suite à une question de Maxime Aubin (L’Équipe). « L’histoire dit que c’est quasiment tout le temps les 1ers ou 2e de saison régulière qui gagnent le titre, donc on est clairement dans la course. »

Dans la course oui, les chiffres sont là pour en témoigner. Mais Wembanyama a bien conscience que ses Spurs n’ont pas encore goûté à l’intensité des Playoffs, excepté quelques vétérans qui auront un rôle crucial à jouer (Harrison Barnes, Luke Kornet ou encore De’Aaron Fox).

« Il n’y a rien qui remplace l’expérience des Playoffs. On est curieux d’apprendre et de savoir comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c’est qu’on fait le maximum pour être prêt fin avril. » – Wemby

Alors que personne n’a encore atteint les 23 ans parmi Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper, la jeunesse de San Antonio va découvrir pour la première fois l’ambiance des Playoffs dans quelques semaines, avec l’excitation et tous les challenges que ça comporte.

Une expérience qui va incontestablement tester leur niveau de maturité et surtout leur permettre de grandir en tant que groupe, peu importe jusqu’où ils vont aller.

