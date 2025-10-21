Victor Wembanyama et les Spurs commenceront leur saison NBA demain soir, avec un premier choc contre le voisin texan de Dallas. Une première sortie pour bien lancer une campagne qui doit – aux yeux de Wemby – se prolonger jusqu’aux Playoffs.

Victor Wembanyama n’a jamais été de ceux qui ont peur d’afficher leurs ambitions. Nouvelle preuve hier, quand un journaliste de San Antonio l’a interrogé sur les objectifs de son équipe en 2025-26.

Ce serait quoi une saison réussie pour les Spurs ?

Victor Wembanyama : « Aller en Playoffs, sans passer par le play-in, donc ça veut dire la 6e place. »

Wemby aurait pu contourner la question avec une réponse bateau, du genre « on fera de notre mieux et on verra où ça nous mène ». Mais non, l’objectif est clairement affiché : une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest, synonyme de qualification directe en Playoffs.

C’est un sacré challenge qui attend San Antonio, qui sort d’une saison à 34 victoires et qui devra se battre dans un Wild Wild West hardcore et sans merci. Ils ne sont pas nombreux parmi les Hexperts de la balle orange à imaginer les Spurs aussi haut, et ce malgré l’énorme campagne que devrait nous fournir Wembanyama. Mais peu importe, Victor croit fort en son équipe.

Pour rappel : cela fait depuis 2019 que San Antonio n’a pas goûté aux émotions des Playoffs. Fin de série dans quelques mois ?