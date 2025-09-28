Victor Wembanyama peut-il s’incruster dans la Course au MVP dès cette saison ?

Victime d’une thrombose veineuse qui a mis fin prématurément à son année sophomore, Victor Wembanyama va revenir avec de grandes ambitions pour sa troisième saison NBA. Jusqu’où peut-il monter ? L’avenir nous le dira mais les attentes sont assez énormes autour de Wemby. Certains le voient déjà dans la Course au MVP !

Shaun Powell, qui s’occupe du MVP Ranking sur NBA.com, a placé Victor Wembanyama dans la même catégorie que Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic et Giannis Antetokoumpo parmi les internationaux capables d’être MVP en 2026.

Certains bookmakers, comme sur Fox Sports, placent Wemby dans le Top 5 des favoris pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels.

Des coachs et dirigeants NBA ont voté pour Wembanyama lors d’un sondage réalisé par ESPN concernant le MVP 2025-26.

Enfin, si vous demandez à ChatGPT qui a le plus de chances d’être élu dans un an, le nom de Victor apparaît assez rapidement aux côtés de Jokic, SGA et quelques autres.

Nikola Jokic enters this season as the betting favorite to win NBA MVP for the fourth time, per @DKSportsbook:

Jokic = +220

Shai Gilgeous-Alexander = +250

Luka Doncic = +380

Giannis Antetokounmpo = +950

Victor Wembanyama = +1800 pic.twitter.com/r8KmOMcEJb

— Evan Sidery (@esidery) September 24, 2025

Les critères pour espérer être MVP ou au moins se mêler à la course, on les connaît : grosse production individuelle, sensation de domination, importance dans l’équipe, bonne santé et bons résultats collectifs.

Les trois premiers critères devraient être validés par Wemby sans problème. Le phénomène français reste sur une campagne à 24 points, 11 rebonds, 4 passes, 4 contres et 1 interception de moyenne, à plus de 47% de réussite au tir dont 35% à 3-points et presque 84% aux lancers-francs. Des stats impressionnantes qui devraient encore monter en Année 3, surtout qu’on se souvient que Victor avait eu un retard à l’allumage l’an passé. Peut-être une gueule de bois post JO, mais cette année Wembanyama a pu se préparer bien comme il faut.

Après un été où il a pu côtoyer Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon, sans oublier d’aller faire du kung-fu dans un temple Shaolin en Chine, l’Alien va revenir avec le couteau entre les dents, après l’épisode flippant de la thrombose veineuse qui a mis fin à sa campagne sophomore dès le mois de février. Physiquement, il semble plus développé. Techniquement, il a encore progressé. Mentalement, il s’est ressourcé. Autant dire que ça risque de faire très mal pour la concurrence.

Wemby’s cooking up a cheat code the league ain’t ready for 👽

Victor Wembanyama’s sophomore season didn’t go as planned. The hype was real, but an injury cut his Year 2 short before he could truly unleash his full arsenal.

This offseason? Wemby went on side quests but never… pic.twitter.com/HfVvLHRErS

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 12, 2025

Favori pour être Défenseur de l’Année et potentiellement joueur All-NBA, Victor Wembanyama devra néanmoins valider les deux derniers critères pour faire partie du débat MVP : la bonne santé et les résultats collectifs.

On croise les doigts pour que Victor soit le plus souvent possible sur le terrain cette saison, lui qui devra jouer un minimum de 65 matchs pour être éligible au plus prestigieux des trophées individuels. Si c’est le cas, non seulement il pourra prétendre aux NBA Awards de fin de saison, mais surtout les Spurs pourraient changer de dimension.

On le sait, pour être MVP, cela ne suffit pas de dominer la concurrence individuellement, il faut porter son équipe vers les victoires, beaucoup de victoires. Sur les 25 dernières années, le joueur qui a été élu a toujours remporté au minimum 47 matchs (sauf saison lock-out) et a toujours fini au moins dans le Top 6 de sa conférence. En dehors de Russell Westbrook (2017) et Nikola Jokic (2022), on peut même ajouter que MVP vaut habituellement place sur le podium.

La question qui se pose tout naturellement : jusqu’où les Spurs peuvent-ils monter cette année ?

Avec 34 victoires l’an dernier (bilan de 23-29 au moment de la blessure de Wemby), San Antonio part de loin. Surtout dans une Conférence Ouest qui s’annonce encore une fois sans merci. Mais avec la première saison complète de De’Aaron Fox, la progression attendue de Stephon Castle ou encore l’arrivée du rookie Dylan Harper (deuxième choix de la draft), la bande de Wemby pourrait bien être celle qui fait le plus gros jump cette année.

Et au final, le principal argument collectif pour Victor Wembanyam est peut-être là. Il serait irréaliste d’imaginer une saison à 55-60 victoires et une place sur le podium de l’Ouest. Néanmoins, si San Antonio gagne une douzaine de matchs en plus jusqu’à décrocher – potentiellement – un spot dans le Top 6 de la conférence, Wemby aura un argument de poids dans son dossier.

With Wemby’s return and deep backcourt, the Spurs have their sights set on the postseason. Where do you think San Antonio can finish in 2025-26?

Preview the 2025-26 Spurs, now on the NBA App!

➡️ https://t.co/iX4V5L53Xi pic.twitter.com/3G47T0IIFf

— NBA (@NBA) September 24, 2025

Perçu comme le joueur NBA qui marchera sur la Ligue dans les années à venir, Victor Wembanyama semble destiné à intégrer rapidement la fameuse Course au MVP. C’est sans doute encore un peu tôt pour le remporter, mais la concurrence ferait mieux de se préparer.