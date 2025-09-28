Les 10 bonnes raisons de suivre les San Antonio Spurs en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On continue la série, version chapeaux de cowboys et zone 51. Alors, vous montez dans le vaisseau ?

#1 : La troisième saison de Victor Wembanyama

Troisième année pour Victor Wembanyama, et là on entre dans la vraie zone rouge. Fini le rookie émerveillé, terminé le sophomore qui découvre les sales coups de la NBA : Wemby doit maintenant écraser la ligue comme un rouleau compresseur.

La saison dernière fut écourtée par une blessure (46 matchs seulement) mais ca ne lui a pas empêché de finir meilleur contreur de la ligue. Avec déjà des moyennes lunaires et une qui donne des cauchemars aux pivots adverses, il arrive à ce moment charnière où les superstars passent d’espoirs confirmés à cauchemars quotidiens. San Antonio, c’est son royaume, et chaque soir la NBA s’attend à un nouveau chapitre du livre “alien survolté”.

#2 : Les progrès de Stephon Castle

Pour la deuxième saison consécutive, San Antonio repart avec le trophée de Rookie de l’année. Victor Wembanyama avait su prouver en année 2 qu’il pouvait aller très, mais vraiment très haut (et on ne parle pas de longueur de bras). C’est au tour de Stephon Castle de montrer que les espoirs placés sur lui sont légitimes. Auteur de 14,7 points, 3,7 rebonds et 4,1 passes de moyenne, on peut espérer qu’il gagnera en confiance cette saison et on lui souhaite de progresser également sur son tir extériur (28% de réussite à 3 points la saison dernière). « L’Area 51 » (surnom donné au duo en référence à leur numéro de maillot et la fameuse zone interdite située dans le Nevada) aura encore du pain sur la planche dans une conférence Ouest cauchemardesque.

⚠️ DANGER ZONE IN AREA 51 ⚠️

Vic: 14 PTS, 7 REB, 3 AST

Steph: 12 PTS, 3 REB, 2 AST pic.twitter.com/LNgNkUyTme

— San Antonio Spurs (@spurs) February 4, 2025

#3 : La saison rookie de Dylan Harper

Dylan Harper débarque à San Antonio sans le statut de sauveur immédiat, mais avec une mission claire : dynamiter les seconds couteaux. Comme Harden à OKC à ses débuts, le rookie va apprendre la NBA depuis le banc, avec carte blanche pour créer et scorer. Pas besoin de forcer les choses : son talent parle déjà, et si l’alchimie prend, les Spurs auront peut-être trouvé le chaînon manquant autour de Wemby et Fox.

#4 : Le road-trip organisé par un média français de basket

Si vous faites partie des 70 élus à partir chez les cowboys cette saison, il va s’en dire que vous suivrez les texan ! Le traditionnel voyage TrashTalk se déroulera en début d’année 2026, revenez avec de beaux souvenirs.

🚨 TRASHTALK ORGANISE LE VOYAGE DE L’ANNÉE !!! 😱✈️

🇺🇸 WELCOME TO TEXAS, AVEC 3 MATCHS NBA SUR PLACE !! 🔥

🏀 MAVS – ROCKETS

🏀 ROCKETS – SUNS

🏀 SPURS – LAKERS

✈️ VOL + HÉBERGEMENT

🚀 VISITE DE LA NASA

🗓️ DU 2 AU 9 JANVIER

➡️ INFOS + RÉSERVATIONS : https://t.co/x31JGSbnW3 pic.twitter.com/YBoO89qlWB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2025

#5 : La première vraie saison de De’Aaron Fox avec les Spurs

Après une arrivée fracassante mais incomplète l’an dernier, le renard va pouvoir faire sa première saison complète à San Antonio. Avec une main gauche réparée et une confiance renouvelée, il débarque en leader assumé du backcourt. Sa connexion avec Wembanyama va devoir passer de l’expérimental au létal. Entre l’exigence de dominer le tempo, de créer et de scorer, Fox a l’obligation de transformer ce duo prometteur en cauchemar collectif pour les adversaires. Si les Spurs veulent passer du chantier à la menace, sa saison doit être celle du décollage.

De’Aaron Fox in his Spurs debut:

24 PTS, 5 REB, 13 AST, 3 STL, W pic.twitter.com/uUDxHIn2aW

— Brett Usher (@UsherNBA) February 6, 2025

#6 : Les coupes de cheveux de Jeremy Sochan

Avons-nous réellement besoin de développer ce point? Jeremy Sochan c’est un peu comme un Kinder surprise, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber chaque soir. du rose au jaune en passant par le vert, Dennis Rodman serait fier de voir la jeune pouce hériter de sa legacy capillaire. Le polonais est tellement influent qu’il avait réussi, le temps de quelques semaines, a convertir notre Wemby national.

Victor Wembanyama has officially joined the Sochan Hair Club pic.twitter.com/mhhlHFNIyy

— Ty Jäger (@TheTyJager) August 14, 2023

#7 : La mascotte qui attrape des chauve-souris

Cela ne vous aura pas échapper si vous regardez régulièrement les Spurs, mais il arrive que de temps à autres, des chauve-souris s’invitent à la fête. Ni une, ni deux, il n’en faut pas plus pour que Coyote, la mascotte texane, enfile son plus beau costume de Batman. Des scènes qui apportent de la légèreté dans des rencontres sous tension.. ou alors qui permettent de ne pas s’endormir lors des blow-outs.

El día en el que la mascota de los San Antonio Spurs capturó un murciélago en mitad de un partido vestido de Batman 🤣 pic.twitter.com/q647ZbC4ah

— Pasion Basket (@PasionBasketNBA) August 22, 2025

#8 : Les OG toujours dans les parages

San Antonio c’est une grande histoire de famille. Les légendes d’hier sont les mentors d’aujourd’hui. Dès les premières semaines après la draft de Victor Wembanyama, on pouvait déjà l’apercevoir aux côtés de Tim Duncan ou encore Manu Ginobili. Ce n’est pas le cas de tous, mais généralement on voit revenir certaines têtes (David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili, Sean Elliott), et maintenant peut-être que l’on pourrait être amené à voir Gregg Popovich, si son état de santé le permet.

#9 : Première vraie saison de l’ère post-Popovich

La saison dernière fut compliquée sur le plan émotionnel pour la Spurs Nation. Popovich s’est écarté des terrains très tôt mais il y avait toujours cet espoir de le voir revenir sur le blanc texan. Finalement il va définitivement laisser les clés de la baraque à Mitch Johnson, qui avait été jeté dans le feu à son départ. Pop laisse un vide que Mitch Johnson et ses hommes vont tenter de colmater (avec de beaux runs de playoffs dans les années à venir?).

#10 : Les soirées mariachi au Frost Bank Center

Parce qu’à San Antonio, le basket se mélange toujours à la culture locale, et rien que pour l’ambiance, ça vaut le détour.