Combien gagnent les joueurs des San Antonio Spurs pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les San Antonio Spurs. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les San Antonio Spurs présentent une masse salariale totale de 180 681 912 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par De’Aaron Fox. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des San Antonio Spurs pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 180 681 912 dollars

180 681 912 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 29 636 329 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 29 636 329 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 15 263 088 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 15 263 088 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 27 242 088 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 27 242 088 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : De’Aaron Fox (37 096 620 dollars)

De’Aaron Fox (37 096 620 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des San Antonio Spurs

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux San Antonio Spurs

À San Antonio, la masse salariale respire encore. Fox mène la danse financière, Vassell suit à distance, et derrière… c’est surtout Wembanyama à tarif rookie, autant dire l’affaire du siècle en attendant sa future prolongation XXL. Autour, Harper, Castle et Sochan complètent la vitrine « jeunes sous contrôle », même si l’addition va vite grimper dès 2026 (coucou Jeremy). Barnes et Olynyk arrivent en fin de deal et devraient libérer de la place, histoire d’anticiper les gros chèques à venir. Résultat : un roster au-dessus du cap sans se mettre dans le rouge des Apron, mais qui pose déjà la question sportive. Objectif Play-In, voire Playoffs ? Fox et Wemby ont les clés, les gamins doivent monter en régime, et le front office préparer les valises de billets. Les Spurs n’ont pas encore un roster blindé de vétérans surpayés, mais l’horloge tourne : bientôt, il faudra passer à la caisse pour garder le noyau.

Rappel sur les types de contrats NBA

