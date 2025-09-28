Salaires des San Antonio Spurs pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 28 sept. 2025 à 12:30 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des San Antonio Spurs pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les San Antonio Spurs. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les San Antonio Spurs présentent une masse salariale totale de 180 681 912 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par De’Aaron Fox. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des San Antonio Spurs pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 180 681 912 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 29 636 329 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 15 263 088 dollars au-dessous du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 27 242 088 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : De’Aaron Fox (37 096 620 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 7 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des San Antonio Spurs
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|2030-31
|De’Aaron Fox
|PG
|28
|$37,096,620
|$49,641,600
|$53,612,928
|$57,584,256
|$61,555,584
|UFA
|Devin Vassell
|SG
|25
|$27,000,000
|$27,000,000
|$24,652,174
|$27,000,000
|UFA
|Harrison Barnes
|PF
|33
|$19,000,000
|UFA
|Keldon Johnson
|SF
|26
|$17,500,000
|$17,500,000
|UFA
|Kelly Olynyk
|PF
|34
|$13,445,122
|UFA
|Victor Wembanyama
|C
|22
|$13,376,880
|$16,868,246 (TO)
|RFA
|Dylan Harper
|PG
|19
|$12,370,320
|$12,989,040
|$13,607,760 (TO)
|$17,172,994 (TO)
|RFA
|Luke Kornet
|C
|30
|$11,000,000
|$10,450,000
|$9,900,000
|$9,350,000 (TO)
|UFA
|Stephon Castle
|PG
|21
|$9,560,520
|$10,015,920 (TO)
|$12,670,139 (TO)
|RFA
|Jeremy Sochan
|PF
|22
|$7,096,231
|RFA
|Carter Bryant
|PF
|20
|$4,900,320
|$5,145,360
|$5,390,640 (TO)
|$7,983,539 (TO)
|RFA
|Julian Champagnie
|SF
|24
|$3,000,000
|$3,000,000 (TO)
|UFA
|Jordan McLaughlin
|PG
|29
|$2,874,436
|UFA
|Lindy Waters III
|SF
|28
|$2,461,463
|UFA
|Harrison Ingram
|SF
|23
|Two-Way
|RFA
|David Jones-Garcia
|SF
|24
|Two-Way
|RFA
|Bismack Biyombo
|C
|33
|$0
|UFA
|Micah Potter
|C
|27
|$0
|UFA
|Stanley Umude
|G
|26
|$0
|UFA
|Adam Flagler
|G
|26
|$0
|RFA
|Riley Minix
|SF
|25
|Two-Way
|RFA
Données en date du 18/09/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux San Antonio Spurs
À San Antonio, la masse salariale respire encore. Fox mène la danse financière, Vassell suit à distance, et derrière… c’est surtout Wembanyama à tarif rookie, autant dire l’affaire du siècle en attendant sa future prolongation XXL. Autour, Harper, Castle et Sochan complètent la vitrine « jeunes sous contrôle », même si l’addition va vite grimper dès 2026 (coucou Jeremy). Barnes et Olynyk arrivent en fin de deal et devraient libérer de la place, histoire d’anticiper les gros chèques à venir. Résultat : un roster au-dessus du cap sans se mettre dans le rouge des Apron, mais qui pose déjà la question sportive. Objectif Play-In, voire Playoffs ? Fox et Wemby ont les clés, les gamins doivent monter en régime, et le front office préparer les valises de billets. Les Spurs n’ont pas encore un roster blindé de vétérans surpayés, mais l’horloge tourne : bientôt, il faudra passer à la caisse pour garder le noyau.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League