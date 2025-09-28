C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Les Spurs, probablement la franchise que l’on suivra le plus ici en France, et la raison n’est clairement pas Kelly Olynyk.

Victor Wembanyama attaque sa saison 3 en NBA, après un exercice sophomore gâché par un gros souci de santé post All-Star Game. Cette fois-ci les ambitions sont on ne peut plus claires : exploser individuellement, on ne s’en fait pas trop, et ramener les Spurs – au moins – au play-in tournament. Wemby sera accompagné par quelques meneurs supersoniques (Castle, Fox, Harper), des lieutenants désormais référencés (Vassell, Sochan, Johnson) et deux pu trois vétérans bien pratiques bien propres sur eux (Barnes, Kornet), largement suffisant pour gagner 45 matchs si on part du principe que le géant français est capable d’en claquer 70 un peu quand il veut, ouais, toujours dans l’abus ici.

Qu’attendre de cette saison des Spurs, la première « officielle » sans Gregg Popovich sur le banc ? On se pose et on en parle !