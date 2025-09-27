Miami Heat, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation du Miami Heat.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

En 2023, le Heat est parti du play-in tournament pour aller jusqu’en Finales NBA. En 2024, le Heat est parti du play-in tournament pour perdre en cinq matchs au premier tour contre les Celtics. En 2025, le Heat est parti du play-in tournament pour recevoir la plus grosse humiliation de l’histoire de la franchise, contre Cleveland.

Sweepé par les Cavs, qui ont torché Miami 124-87 (!) puis 138-83 (!!) à South Beach, le Heat aurait mieux fait de ne jamais se pointer en Playoffs. Miami – avec seulement 37 victoires en régulière – n’avait pas le niveau pour espérer quoi que ce soit en postseason. Les hommes d’Erik Spoelstra ont été réguliers dans l’irrégularité, capables d’enchaîner dix défaites de suite avant de remporter six matchs consécutifs. Ils étaient aussi les grands spécialistes des effondrements en cours de match. Bref, des montagnes russes usantes pour Coach Spo et tout le groupe floridien.

Ce qui a aussi été usant, c’est évidemment la saga Jimmy Butler, qui s’est terminée au mois de février après des semaines de grosses turbulences à South Beach. Butler a été envoyé aux Warriors dans un trade à cinq équipes, permettant à Miami de récupérer Andrew Wiggins, Kyle Anderson et Davion Mitchell, ainsi qu’un choix de draft. La fin d’une ère !

Au rayon des satisfactions ? Il n’y en a pas eu beaucoup, mais on retiendra quand même la belle campagne All-Star de Tyler Herro, et les promesses de Kel’el Ware (NBA All-Rookie Second Team).

Le marché de l’été

Ils partent : Duncan Robinson, Kyle Anderson, Kevin Love, Haywood Highsmith, Isaiah Stevens, Josh Christopher, Alec Burks

Duncan Robinson, Kyle Anderson, Kevin Love, Haywood Highsmith, Isaiah Stevens, Josh Christopher, Alec Burks Ils prolongent : Davion Mitchell, Dru Smith, Keshad Johnson

Davion Mitchell, Dru Smith, Keshad Johnson Ils arrivent : Norman Powell, Simone Fontecchio, Kasparas Jakucionis, Precious Achiuwa, Vladislav Goldin (two-way), Myron Gardner (two-way)

Après le fiasco des derniers Playoffs, on attendait que Pat Riley tape du poing sur la table et se bouge enfin pour renforcer une équipe en perdition. C’est donc en toute logique que le Heat a immédiatement recruté… Simone Fontecchio début juillet, en échange de Duncan Robinson qui aura laissé quelques bons souvenirs à Miami.

On taquine mais Miami a quand même réalisé un joli coup cet été : Norman Powell débarque en provenance des Clippers. Sans manquer de respect à Kyle Anderson et Kevin Love, lâchés dans le deal, c’est une vraie upgrade. Un arrière à 22 points de moyenne et 42% à 3-points, c’est pile-poil ce dont avait besoin Erik Spoelstra.

Néanmoins, ce transfert ne fera pas oublier le fait que le Heat est encore une fois passé à côté du dossier Kevin Durant, en partance pour Houston. Miami faisait partie des finalistes pour KD, mais la contrepartie proposée par Riley n’a pas assez pesé.

Parmi les autres transactions de l’été, on retiendra la prolongation du nouveau chouchou de Miami Davion Mitchell, la sélection de Kasparas Jakucionis à la Draft 2025, ou le départ d’Haywood Highsmith contre trois Twix. Precious Achiuwa fait aussi son comeback à Miami pour renforcer le secteur intérieur.

L’effectif 2025-26 du Heat

Meneurs : Davion Mitchell, Kasparas Jakucionis

Davion Mitchell, Kasparas Jakucionis Arrières : Tyler Herro , Norman Powell , Terry Rozier, Pelle Larsson, Dru Smith

, , Terry Rozier, Pelle Larsson, Dru Smith Ailiers : Andrew Wiggins , Jaime Jaquez Jr., Simone Fontecchio, Keshad Johnson, Myron Gardner (two-way)

, Jaime Jaquez Jr., Simone Fontecchio, Keshad Johnson, Myron Gardner (two-way) Ailiers-forts : Nikola Jovic, Precious Achiuwa

Nikola Jovic, Precious Achiuwa Pivots : Bam Adebayo, Kel’el Ware, Vladislav Goldin (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Depuis le départ de Jimmy Butler, l’effectif de Miami a officiellement été recentré sur le duo Tyler Herro – Bam Adebayo. Ces deux-là formeront à nouveau la base du cinq majeur floridien (même si Herro ratera le début de saison car blessé). Là où ça devient intéressant, c’est au moment d’imaginer la formule qu’utilisera Erik Spoelstra pour les entourer au mieux.

Plusieurs options s’offrent à Coach Spo : alors qu’Andrew Wiggins devrait logiquement être titulaire sur le poste 3 (malgré quelques rumeurs de transfert), le Heat peut associer soit Norman Powell (profil offensif) à Herro, soit Davion Mitchell (profil défensif). Et dans la raquette, Spoelstra pourrait repartir avec la doublette Adebayo – Ware testé l’an dernier, à moins que Jovic ne soit titularisé sur le poste 4 avec Bam en 5.

Connaissant un peu Spoelstra, il ne va pas se priver pour diversifier les combinaisons afin de voir ce qui fonctionne vraiment. Sans être transcendant, l’effectif du Heat a le mérite d’avoir un peu de profondeur (Jaquez Jr., Fontecchio…) ainsi que des jeunots à développer (Jakucionis, Larsson…), ce qui donne plusieurs options à explorer.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs du Heat à suivre

Tyler Herro, Bam Adebayo et Norman Powell.

All-Star pour la première fois de sa carrière l’an passé, Herro reste sur une campagne à 24 points de moyenne, avec plus de 5 rebonds et 5 passes en prime. Une option pas dégueu en TTFL quand il aura quitté l’infirmerie. Le polyvalent Adebayo peut aussi se tenter, même si sa production offensive est un peu trop irrégulière à notre goût. En parlant de production offensive, Powell a sorti l’an dernier sa meilleure saison aux Clippers (22 points de moyenne à 42% à 3-points). Dommage qu’il soit trop unidimensionnel sur le plan stats, car il peut prendre feu dans un bon soir.

Qu’attendre du Heat cette saison ?

L’objectif de la saison 2025-26 à Miami, ce sera de laisser derrière le goût amer de l’an passé, et essayer de rebondir en se basant sur les valeurs qui symbolisent habituellement la franchise : solidité collective, défense, combat, dureté. En résumé : redorer le hashtag #HeatCulture.

La bonne nouvelle pour Miami, c’est que la Conférence Est s’annonce éclatée cette saison. Boston, Indiana voire Milwaukee devraient chuter au classement à cause des blessures/départs. Cela pourrait permettre au Heat de viser plus haut que les dernières places « Play-in ».

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’il y a des raisons légitimes d’imaginer un meilleur bilan que l’an passé : Tyler Herro (éligible à une extension) veut continuer son ascension, Norman Powell (en dernière année de contrat) voudra apporter un gros coup de boost, Kel’el Ware et Nikola Jovic grandissent, Bam Adebayo sera revanchard après une saison mitigée, et Jimmy Butler n’est plus là pour foutre la zizanie. Il faut juste espérer que l’absence d’Herro en début de saison – face à un calendrier difficile – ne soit pas trop pénalisante.

Enfin, Erik Spoelstra reste Erik Spoelstra et on peut compter sur lui pour trouver les solutions afin de maximiser son groupe. Coach Spo est à son top quand il faut rebondir après un passage compliqué, alors quelque chose nous dit qu’il va nous sortir quelques tours de magie.

Le pronostic du rédacteur : 40 victoires – 42 défaites

Quelques liens utiles