NBA Preview 2025-26 : le Miami Heat || #30PreviewsEn30Jours

Années après années le Heat demeure une place forte en NBA, et même si les années fastes sont derrière… attention à l’institution floridienne. Exit Jimmy Butler, qui avait délicieusement pris la suite des LeBron and co. en allant chercher deux finales avec Miami, et aujourd’hui Erik Spoelstra compte davantage sur de très très bons joueurs que sur un vrai superhéros. Bam Adebayo en patron, un trio Herro / Wiggins / Powell au rapport, les jeunes Jakucionis, Ware, Jovic voire Jaquez sont capables d’être de vrais joueurs là tout de suite maintenant, bref si le plafond n’est pas haut le plancher l’est un peu tout de même. On en parle avec le café ?