Toujours pas de date de retour pour Joel Embiid et Paul George…

Hier, lors du media day des Sixers, les attentions étaient forcément tournées autour de Joel Embiid et Paul George. Les stars de Philadelphie ont expliqué ne pas vouloir se précipiter concernant leur retour, après avoir subi des opérations durant l’intersaison.

Opéré en avril dernier au niveau du genou, Joel Embiid a regardé la saison 2024-25 des Sixers à la télévision. 19 matchs, et un arrêt définitif au mois de février, pour se soigner et éviter tout pépin supplémentaire. Joueur majeur de la franchise, il est impératif qu’il soit en forme pour que l’équipe avance dans le bon sens sur le plan sportif.

Dans cette optique, le pivot a expliqué pour ESPN ne pas vouloir fixer de date, mais bien continuer de suivre le protocole qui lui a été soumis, en ne brûlant pas les étapes.

« Il n’y a pas forcément une attente précise, c’est plus une question de s’assurer que tout est en ordre, de tout faire correctement, puis d’avancer à partir de là. Évidemment, l’objectif est de jouer avec régularité et de ne pas se retrouver dans la position qui était la nôtre l’an dernier. »

Pour Daryl Morey, le président des opérations basket des Sixers, le son de cloche est le même.

« On ne va pas rentrer dans le jeu des attentes. Les conseils des médecins, ce que Joel a dit sur le fait d’écouter son corps, ce qui est un élément essentiel dans la gestion des blessures, c’est ça qui va primer cette année. »

Pour autant, Embiid ne se voit pas changer sa manière de jouer une fois de retour sur les parquets. Y aller à fond, tout le temps. Pas sûr que cela soit aussi facile dans les faits, avec une reprise sans doute restreinte en termes de minutes et d’intensité.

« J’en suis là aujourd’hui du fait de mon niveau des deux côtés du terrain. Si l’on me demande de changer ma manière de jouer, ce serait en me demandant d’en faire moins soit en attaque, soit en défense. C’est un style de jeu qui ne me correspond pas, et je ne pense pas que je pourrais être d’accord avec ça un jour. Il faut attendre et voir ce que ça donne. »

Dans le cas de Paul George, aucune date de retour n’est non plus fixée. L’ailier des Sixers a subi la même intervention que Joel Embiid, mais au mois de juillet. Forcément, les délais devraient être un peu plus longs. Pour autant, PG voit le verre à moitié plein, et se déclare de mieux en mieux sur le plan physique.

« Je me sens de mieux en mieux. Les prochaines semaines vont être très importantes, avec au bout le début de la saison. Je suis concentré là-dessus, et je pense que je serai en bonne condition plus tôt que prévu. Je peux faire ce que je veux, hormis le contact. Il n’y a néanmoins pas d’agenda, on voit comment le corps se comporte par rapport à l’augmentation du travail. »

L’an passé, les Sixers ont terminé à la 13e place de l’Est, avec 24 victoires pour 58 défaites.