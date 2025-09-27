Blazers : 1 à 2 mois d’absence pour Scoot Henderson (ischio)

Le début de saison se fera sans Scoot Henderson à Portland : le jeune meneur des Blazers a en effet été victime d’une blessure bien relou aux ischios.

4 à 8 semaines.

C’est la durée de l’absence de Scoot Henderson, si l’on en croit un communiqué des Blazers. Scoot, 3e choix de la Draft NBA 2023, souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers, blessure connue aussi sous le nom de « claquage ».

Ouch… Scoot Henderson blessé. Deux mois sans lui, probablement.

Encore un mec qui se fait mal en activité hors équipe donc hors saison.

Le coup est rude pour Henderson, qui veut prouver au cours de sa troisième saison qu’il est bel et bien un maillon important du nouveau projet Blazers.

Celui qui s’estimait meilleur que Victor Wembanyama connaît des hauts et des bas depuis son arrivée à Portland, malgré un talent indéniable. En tant que sophomore, Henderson a tourné à 12,7 points, 3 rebonds, 5,1 passes et 1 interception de moyenne, à 42% au tir dont 35,4% à 3-points.

Sur 128 matchs en deux saisons, le meneur de 21 ans n’a été titulaire qu’à 42 reprises pour 27,5 minutes en moyenne.