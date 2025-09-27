Le camp d’entraînement n’a pas encore commencé chez les Grizzlies mais l’infirmerie est déjà blindée : Jaren Jackson Jr., Zach Edey et Brandon Clarke ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines.

Le début de saison risque d’être compliqué à Memphis.

Les Grizzlies ont lâché une update assez violente concernant l’état de santé de certains de leurs joueurs, et pas des moindres. Jaren Jackson Jr., Zach Edey et Brandon Clarke seront tous absents à la reprise (22 octobre).

Ok donc update globale côté Memphis :

– 4 à 6 semaines pour Jaren Jackson Jr

– 6 à 9 semaines pour Zach Edey

– 6 semaines pour Brandon Clarke pic.twitter.com/BLQoOCD4gr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 26, 2025

Pour rappel, JJJ et Edey ont été opérés durant l’été, respectivement à l’orteil et à la cheville. Ce n’est donc pas une nouvelle blessure pour eux, mais ils ont encore besoin de plusieurs semaines avant de pouvoir refouler les parquets.

Concernant Brandon Clarke par contre, il doit passer sur le billard pour soigner une inflammation au niveau du genou droit. Il en reprend pour six semaines minimum, lui qui avait déjà manqué la fin de saison dernière à cause d’une entorse du genou. La poisse.

Et Brandon Clarke qui en a pour 6 semaines ! 😭

On a pas encore joué un entre deux bordel https://t.co/Z05W3KxrFN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 26, 2025

Sans ces trois éléments de la raquette, mais aussi le départ de Desmond Bane cet été, les Grizzlies de Ja Morant risquent de rapidement prendre du retard dans la terrible Conférence Ouest.

Un scénario qui rappelle un peu la saison 2023-24, quand Memphis – décimé – avait terminé avec seulement 27 victoires.