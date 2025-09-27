WNBA : Le Mercury à une victoire des Finales WNBA, fin de match électrique face au Lynx

Deux équipes sont désormais en possession d’une balle de match dans la course aux Finales WNBA ! Les Aces ont passé la seconde dans le 4e quart face au Fever et dominé la fin de match, tandis qu’à Phoenix, le Mercury d’une grande Alyssa Thomas ont vaincu Minnesota au terme d’une partie très disputée.

Les résultats de la nuit :

Une Jackie Young en grande forme, bien suivie par les autres membres de son cinq majeur. Les Aces ont pourtant dû livrer une grosse bataille après avoir bien négocié le début du match. A’ja Wilson, fraîchement nommée MVP, ne termine qu’à 13 points à 6/20 au tir, mais les coéquipières ont step up pour combler le manque. Un 3e quart-temps façon bataille de tranchées, puis une terrible période de 7 minutes durant laquelle le Fever ne va scorer… que 3 points. Au pire moment du match, entre la fin du 3e et la fin du 4e quart.

Las Vegas ne s’est pas fait prier pour prendre une avance de 12 points, qui sera bien trop difficile à aller chercher pour Indianapolis. Les Aces peuvent désormais aller chercher une troisième apparitions en Finales WNBA en 4 ans, en cas de succès à Indianapolis ce dimanche soir.

Du côté de l’Arizona, le Mercury à fait chuter le Lynx, grâce à un très solide 4e quart-temps (21-9 !). Une rencontre qui s’est terminée dans l’énervement, avec la coach du Lynx – Cheryl Reeve – expulsée en raison d’un pétage de câble sur l’arbitrage. L’une des dernières situations du match est litigieuse, avec une faute sur Napheesa Collier et l’expulsion immédiate de la coach de Minneapolis. Après le match, elle a appelé à la réforme globale des arbitres en WNBA. Des propos qui ne resteront pas sans réponse de la part de la ligue, à n’en pas douter.

Toujours est-il que Phoenix tient désormais une balle de match à la maison, qu’il faudra convertir ce dimanche.

