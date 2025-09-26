NBA Europe : Kevin Durant au cœur d’un projet de franchise au PSG ?

Devenu actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain en juin dernier, Kevin Durant pourrait jouer un rôle majeur dans l’arrivée d’une future équipe de basket au PSG, en perspective de la nouvelle ligue NBA Europe.

Faisant du développement du basket européen une priorité, la NBA a pour projet de lancer une nouvelle ligue sur le Vieux Continent aux alentours de 2027/2028. Si on a encore peu de détails concrets concernant la structure de ladite ligue, on sait qu’Adam Silver (commissionnaire) envisage de s’appuyer sur les géants du foot européen pour construire la NBA Europe. Dans le lot ? Le PSG.

Le dernier vainqueur de la Ligue des champions pourrait effectivement accueillir une équipe de basket dans quelques années, et l’arrivée de Kevin Durant en tant qu’actionnaire est probablement un signe des choses à venir.

Si l’on en croit Evan Sidery de Forbes, la nouvelle star des Houston Rockets contribuera à la création d’un PSG Basket au sein de la future NBA Europe. Une contribution qui devrait se traduire par un rôle central dans la stratégie déployée par le PSG autour de ce projet.

Kevin Durant, who recently became a minority stakeholder of PSG, will play a huge role in their move to the NBA’s new European league launching in a few years.

PSG will pay a $500+ million expansion fee to join, and Durant will have a strong voice in decision-making processes. pic.twitter.com/UPwHRehWbu

— Evan Sidery (@esidery) September 25, 2025

Potentiellement, KD pourrait aussi apporter une contribution financière : on parle d’un joueur qui a totalisé 100 millions de dollars de gains (salaire NBA + sponsors) rien que l’année dernière selon Forbes, et plus de 500 millions de billets verts en salaires NBA depuis le début de sa carrière.

Au final, si le projet de la NBA Europe reste toujours un peu flou, l’investissement de Kevin Durant au PSG s’annonce très concret.