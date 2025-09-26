Brooklyn Nets, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Brooklyn Nets, préparez la brosse car on va récurer les chiottes.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Une saison d’abord pas trop mal, avec un Dennis Schröder solide, aidé par les principes de jeu du nouveau coach, Jordi Fernandez. Puis un transfert, et un retour à ce que Brooklyn sait faire de mieux depuis 15 ans : perdre. Perdre, perdre, perdre. Oui, c’est l’objectif, pour récupérer un bon choix à la Draft et sélectionner un jeune sur lequel construire les bases d’une nouvelle ère pour la franchise.

Cette saison 2024-25 des Nets n’a pas été mémorable, si ce n’est pour le buyout de Ben Simmons, acte finalement libérateur tant pour la franchise que pour le joueur, devenu l’ombre de lui-même. D’Angelo Russell est revenu à l’hiver, petit clin d’oeil à l’ère Kenny Atkinson si chère aux fans de la franchise. Killian Hayes a fait une petite pige à la fin de l’hiver, histoire d’apporter un peu de touche tricolore. Pour le reste ? Pas grand chose à signaler. Cam Thomas s’est beaucoup blessé, Brooklyn a beaucoup perdu, et les Nets se la sont prise à l’envers durant la Lottery en terminant avec le 8e choix de la Draft.

Le seul vrai moment positif de la saison a certainement été le retrait de maillot de Vince Carter. Un moment d’hommage fort à l’un des (rares) joueurs importants de l’histoire « récente » de la franchise.

Le marché de l’été

Ils partent : Cam Johnson, Keon Johnson, D’Angelo Russell, Trendon Watford, Tosan Ebuomwan

Cam Johnson, Keon Johnson, D’Angelo Russell, Trendon Watford, Tosan Ebuomwan Ils prolongent : Cam Thomas Ziaire Williams, Day’Ron Sharpe, David Muoka, E.J. Liddell

Cam Thomas Ziaire Williams, Day’Ron Sharpe, David Muoka, E.J. Liddell Ils arrivent : Michael Porter Jr., Terance Mann, Egor Demin, Ben Saraf, Danny Wolf, Nolan Traoré, Drake Powell, Adou Thiero, Haywood Highsmith, Kobe Bufkin

Cam Johnson is gone ! Dans un transfert avec les Nuggets, les Nets envoient leur très convié poste 4 contre Michael Porter Jr., joueur en difficulté à Denver en raison de blessures et de Playoffs assez mauvais, mais aussi à cause d’un contrat compliqué à manoeuvrer. Les Nets prennent, et tenteront de le relancer dans un marché sans pression sportive.

Après sa demi-saison au bercail, D’Angelo Russell a pris la route de Dallas pour combler l’absence de Kyrie Irving en début de saison. Terance Mann pose ses bagages pour à Brooklyn pour apporter de l’expérience.

Même avec le départ de Russell au poste 1, Brooklyn a récupéré beaucoup (trop) de rookies sur la ligne extérieure, avec Egor Demin, Ben Saraf et Nolan Traoré. Un peu de mal à comprendre le projet et à se projeter sur une hiérarchie, même si on imagine que Demin aura la priorité.

Brooklyn s’offre également les services d’Haywood Highsmith (venu avec un pick de Draft) et de Kobe Bufkin, peu en vue à Atlanta en raison de ses nombreuses blessures.

L’effectif 2025-26 des Nets

Meneurs : Egor Demin, Tyrese Martin, Nolan Traoré, Ben Saraf

Tyrese Martin, Nolan Traoré, Ben Saraf Arrières : Cam Thomas, Drake Powell, Dre Davis, Kobe Bufkin

Drake Powell, Dre Davis, Kobe Bufkin Ailiers : Michael Porter Jr., Ziaire Williams, Terance Mann, Haywood Highsmith

Ziaire Williams, Terance Mann, Haywood Highsmith Ailiers-forts : Noah Clowney, Dariq Whitehead, E.J. Liddell, Drew Timme

Dariq Whitehead, E.J. Liddell, Drew Timme Pivots : Nic Claxton, Day’Ron Sharpe, Danny Wolf

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Un effectif qui n’a pas vraiment de tête, mais qui risque bien d’être excellent dans le domaine de la défaite. Nic Claxton est une valeur sûre au poste 5, ça risque de filer énormément de balles à Michael Porter Jr. et Cam Thomas. Pourquoi ne pas jouer parfois à deux meneurs, puisqu’Egor Demin est assez costaud pour jouer au poste.

Cela pourrait représenter une belle opportunité pour Nolan Traoré, car honnêtement, le nombre de meneurs dans l’effectif rend compliqué à cerner le projet de développement des Nets. Ben Saraf pourrait également être décalé sur le poste d’arrière remplaçant.

Pour le reste, on garde les éléments forts de l’an passé et on repart pour une saison à perdre.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Nets à suivre

Michael Porter Jr. et Cam Thomas

MPJ avec tous les tickets shoots de l’équipe ou presque, ça devrait être méchant sur le plan TTFL. Suffit qu’il soit dans un bon soir, et ça peut vite taper des très gros scores. Une option qu’on recommande, à la seule et unique exception en cas de blessure, mais ça vous le savez. Cam Thomas sera un bon choix de substitution si vous souhaitez pick un joueur de Brooklyn, mais les performances sont bien plus aléatoires. De manière générale, pour les Nets cette saison, on va choisir MPJ… ou on va passer son chemin, car ce n’est pas la joie.

Qu’attendre des Nets cette saison ?

Une saison à récurer les chiottes de la NBA, tout au fond de la conférence Est. Il y a des jeunes à développer, on souhaite évidemment le meilleur à Nolan et aux autres rookies. Cette année est véritablement l’année 1 de Jordi Fernandez en tant que garant de l’identité de jeu. La tâche est énorme mais l’agenda est long-terme. Qu’on soit clair, ça va perdre, perdre, perdre et perdre.

Cet hiver, il faudra être attentif sur le plan des transferts, Sean Marks ayant à coeur de remplir le capital Draft de la franchise. Récupérer des contrats moisis avec des picks. Et on se donnera simplement rendez-vous début mai à la Lottery NBA, pour savoir si la saison de défaites à la pelle à payé avec un bon choix en amont d’une cuvée de prospects 2026 très attendue.

Le pronostic du rédacteur : 17 victoires – 65 défaites

