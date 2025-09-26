Combien gagnent les joueurs des Brooklyn Nets pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Brooklyn Nets. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Brooklyn Nets présentent une masse salariale totale de 141 860 075 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Michael Porter Jr.. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Brooklyn Nets pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 141 860 075 dollars

141 860 075 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 1 849 513 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 1 849 513 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 54 084 925 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 54 084 925 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 66 063 925 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 66 063 925 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Michael Porter Jr. (38 333 050 dollars)

Michael Porter Jr. (38 333 050 dollars) Contrats non garantis cette saison : 1 joueur

1 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs

6 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Brooklyn Nets

JOUEUR POS. AGE 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 Michael Porter Jr. SF 27 $38,333,050 $40,806,150 UFA Nicolas Claxton C 26 $25,352,272 $23,147,727 $20,943,184 UFA Terance Mann SG 29 $15,500,000 $15,500,000 $16,000,000 UFA Egor Demin PG 19 $6,889,200 $7,233,720 $7,578,240 (TO) $9,639,522 (TO) RFA Day’Ron Sharpe C 24 $6,250,000 $6,250,000 (TO) UFA Ziaire Williams SF 24 $6,250,000 $6,250,000 (TO) UFA Cameron Thomas SG 24 $5,993,172 UFA Haywood Highsmith F 29 $5,616,000 UFA Kobe Bufkin PG 22 $4,503,720 $6,904,203 (TO) RFA Nolan Traore PG 19 $3,811,560 $4,002,000 $4,193,040 (TO) $6,457,282 (TO) RFA Noah Clowney PF 21 $3,398,640 $5,414,034 (TO) UFA Drake Powell SF 20 $3,372,240 $3,540,600 $3,709,320 (TO) $6,101,832 (TO) RFA Dariq Whitehead SG 21 $3,262,560 $5,366,912 (TO) RFA Ben Saraf PG 19 $2,884,560 $3,028,560 $3,172,920 (TO) $5,720,776 RFA Danny Wolf PF 21 $2,801,280 $2,941,440 $3,081,840 (TO) $5,559,640 (TO) RFA Jalen Wilson PF 25 $2,221,677 RFA Tyrese Martin SF 26 $2,191,897 RFA Drew Timme F 25 $1,955,377 RFA D’Andre Davis SG 24 $1,272,870 RFA Tyson Etienne G 26 Two-Way RFA E.J. Liddell PF 25 Two-Way RFA

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Brooklyn Nets

À Brooklyn, on a mis la lumière sur Michael Porter Jr. et éteint le reste de l’immeuble. Presque 40 millions pour un scoreur au dos capricieux, Claxton en pilier à deal dégressif et… Terance Mann troisième salaire : ça situe l’ambition du moment. Le vrai plan, c’est la pépinière à prix doux (Demin, Traoré, Bufkin, Clowney, Whitehead, Powell & co) et une montagne de team options/RFA pour bricoler sans se cramer les ailes. Cam Thomas ? Tarif cadeau cette saison, mais compteur perso au taquet avant la sortie possible l’été prochain. Cap léger au-dessus, aprons loin : pas de boulet XXL, pas non plus de franchise player évident. Reconstruction assumée, vitrine propre, mais il manque encore la pièce qui fait passer de « on s’endort devant tous les matchs » à « tiens, et si jamais ça devenait sexy ».

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.