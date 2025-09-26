Salaires des Brooklyn Nets pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 26 sept. 2025 à 15:01 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des Brooklyn Nets pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Brooklyn Nets. Avec 19 joueurs sous contrat et 2 contrats two-way, les Brooklyn Nets présentent une masse salariale totale de 141 860 075 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Michael Porter Jr.. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des Brooklyn Nets pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 141 860 075 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 1 849 513 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 54 084 925 dollars au-dessous du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 66 063 925 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Michael Porter Jr. (38 333 050 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 1 joueur
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des Brooklyn Nets
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|Michael Porter Jr.
|SF
|27
|$38,333,050
|$40,806,150
|UFA
|Nicolas Claxton
|C
|26
|$25,352,272
|$23,147,727
|$20,943,184
|UFA
|Terance Mann
|SG
|29
|$15,500,000
|$15,500,000
|$16,000,000
|UFA
|Egor Demin
|PG
|19
|$6,889,200
|$7,233,720
|$7,578,240 (TO)
|$9,639,522 (TO)
|RFA
|Day’Ron Sharpe
|C
|24
|$6,250,000
|$6,250,000 (TO)
|UFA
|Ziaire Williams
|SF
|24
|$6,250,000
|$6,250,000 (TO)
|UFA
|Cameron Thomas
|SG
|24
|$5,993,172
|UFA
|Haywood Highsmith
|F
|29
|$5,616,000
|UFA
|Kobe Bufkin
|PG
|22
|$4,503,720
|$6,904,203 (TO)
|RFA
|Nolan Traore
|PG
|19
|$3,811,560
|$4,002,000
|$4,193,040 (TO)
|$6,457,282 (TO)
|RFA
|Noah Clowney
|PF
|21
|$3,398,640
|$5,414,034 (TO)
|UFA
|Drake Powell
|SF
|20
|$3,372,240
|$3,540,600
|$3,709,320 (TO)
|$6,101,832 (TO)
|RFA
|Dariq Whitehead
|SG
|21
|$3,262,560
|$5,366,912 (TO)
|RFA
|Ben Saraf
|PG
|19
|$2,884,560
|$3,028,560
|$3,172,920 (TO)
|$5,720,776
|RFA
|Danny Wolf
|PF
|21
|$2,801,280
|$2,941,440
|$3,081,840 (TO)
|$5,559,640 (TO)
|RFA
|Jalen Wilson
|PF
|25
|$2,221,677
|RFA
|Tyrese Martin
|SF
|26
|$2,191,897
|RFA
|Drew Timme
|F
|25
|$1,955,377
|RFA
|D’Andre Davis
|SG
|24
|$1,272,870
|RFA
|Tyson Etienne
|G
|26
|Two-Way
|RFA
|E.J. Liddell
|PF
|25
|Two-Way
|RFA
Données en date du 18/09/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux Brooklyn Nets
À Brooklyn, on a mis la lumière sur Michael Porter Jr. et éteint le reste de l’immeuble. Presque 40 millions pour un scoreur au dos capricieux, Claxton en pilier à deal dégressif et… Terance Mann troisième salaire : ça situe l’ambition du moment. Le vrai plan, c’est la pépinière à prix doux (Demin, Traoré, Bufkin, Clowney, Whitehead, Powell & co) et une montagne de team options/RFA pour bricoler sans se cramer les ailes. Cam Thomas ? Tarif cadeau cette saison, mais compteur perso au taquet avant la sortie possible l’été prochain. Cap léger au-dessus, aprons loin : pas de boulet XXL, pas non plus de franchise player évident. Reconstruction assumée, vitrine propre, mais il manque encore la pièce qui fait passer de « on s’endort devant tous les matchs » à « tiens, et si jamais ça devenait sexy ».
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League