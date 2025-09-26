Les 10 bonnes raisons de suivre les Brooklyn Nets en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On continue la série avec les Nets, et il a fallu être… imaginatif.

#1 : Michael Porter Jr. qui lâche des stats de All-Star

Bah oui, parce qu’il va avoir tous les ballons de l’équipe. En tout cas, il ne faudra pas attendre de MPJ qu’il fasse une passe une fois la balle entre ses mains. Ça va proprement tourner à 25 unités par match, ce qui correspondra environ à l’écart moyen de points entre les Nets et leurs adversaires à la fin de la partie.

#2 : Nolan Traoré qui apprend le Français aux Nets

Il va nous les éduquer, notre rookie tricolore. Brooklyn, quartier le plus branché de New York, va parler français. On compte sur lui pour vite prendre le contrôle des opérations à la mène, jouer avec sa vitesse et trouver couloirs de passes et boulevards vers le panier. Sa Summer League a été très intéressante à ces égards, on a donc très hâte de voir Nolan confronté au meilleur niveau de jeu du monde !

#3 : Le premier cinq majeur avec 5 joueurs qui ont besoin du ballon

Bah oui, mais fallait pas recruter 100 extérieurs et 2 intérieurs, on dirait les Hornets là. Attention à ne pas créer de rancœurs dans le vestiaire, parce que les mecs pourraient s’entendre pour gagner des matchs et ça c’est pas bon du tout.

#4 : Les coups de chaud de Cam Thomas

À cause des blessures, on est un peu resté sur notre faim la saison dernière. On ne désespère pas de voir Cam Thomas en planter 51 au détour du mois de janvier, possédé par les dieux du basket. Un feu follet comme on en voit mine de rien assez rarement. Mais alors quand ça pète, ça fait des dégâts hein, voyez par vous même.

#5 : La défense de Nic Claxton

Parce qu’il faudra bien qu’un mec défende un peu, même si l’idée n’est pas vraiment de gagner des matchs. Dans ce domaine, Nic Claxton s’est fait un petit nom, devenant au fil des saisons un défenseur sérieux et l’une des têtes dont on sait qu’il ne faut pas rigoler avec dans la raquette. L’un des rares éléments 100% Nets de ces dernières années. Un garant de l’identité de la franchise, même si celle-ci n’est pas des plus reluisantes.

#6 : Le SWAG de Drew Timme

Parce que les images parlent mieux que les mots : une barbe, un bandeau et une touffe : non, vous n’êtes pas à l’amicale des bûcherons du Dakota du Nord, mais bien en NBA. Et c’est la classe.

#7 : Danny Wolf en mode steal de Draft

Un grand qui peut tirer son épingle du jeu dans la raquette, en profitant des passes des nombreux créateurs de jeu sur la ligne extérieure. Il sait plutôt bien lire le jeu défensivement, et est capable de punir à 3-points si on le laisse ouvert trop longtemps. Un joueur polyvalent qui devra néanmoins faire son trou et donner aux autres les raisons de lui filer la balle. Mais on parle d’un beau potentiel, les Nets peuvent se frotter les mains.

#8 : Terance Mann qui devient le chouchou du Barclays Center

Il colle des dunks de malade, met des 3-points. En gros, il sait faire lever la foule. Et à Brooklyn, il faudra bien ça pour concerner un peu les spectateurs qui viendront assister à cette saison de purge.

#9 : Jordi Fernandez qui se prend la tête car il a cinquante douze meneurs

Ben Saraf, Egor Demin, Nolan Traoré, Tyrese Martin. Et il faut faire jouer tout le monde à la mène, parce que c’est quand même un peu leur poste de métier.

#10 : Les maillots les plus frais de toute la ligue, tout simplement

Matez donc ce poulet et désolé pour votre compte en banque.

if you don’t know, now you know… they’re back! pic.twitter.com/ZfF5qo10Ut

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 22, 2025