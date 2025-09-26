C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

La grosse nouveauté de cette saison à Brooklyn ? Michael Porter Jr., gé-nial.

On repart donc pour un tour au Barclays Center, avec quelques artificiers capables d’envoyer du sale (MPJ, Cam Thomas) mais un roster globalement très faible pour jouer les premiers rôles et presque trop juste pour espérer ne serait-ce qu’une qualif pour le play-in tournament. Officiellement relégués au rang de paillasson des Knicks, la deuxième franchise de New York peine à se redessiner et 2025-26 pourrait être une nouvelle traversée du désert aux alentours des 30 victoires maxoche. Envoyez la preview, et tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir.