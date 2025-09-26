Quentin Grimes et les Sixers toujours loin d’une prolongation

À Philadelphie, l’automne commence avec un feuilleton maison. Quentin Grimes et les Sixers négocient, mais les positions restent à des kilomètres d’écart. D’un côté, le joueur veut toucher comme un vrai starter… et de l’autre, la direction serre les boulons. Le camp d’entraînement arrive, et la tension grimpe déjà dans les couloirs du Wells Fargo Center.

Quentin Grimes et les Sixers n’ont toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation de contrat. Les positions sont claires. Grimes veut vingt cinq patates par an, les Sixers offrent moins de dix. Autant dire qu’on est loin et que le front office reste ferme. Avec Embiid, George et Maxey sous gros contrats, la masse salariale pèse déjà comme un bulldozer. Par ailleurs, les Sixers ont déjà fait un choix fort cet été : laisser filer Guerschon Yabusele pour garder Quentin Grimes. Impossible de prolonger les deux sans exploser les finances. Résultat : Yabusele a pris la porte, et Grimes devient prioritaire.

Quentin Grimes reportedly believes he is worth $25 million per year, per @ginamizell

The Sixers’ formal offer was for 4 years / $39 million pic.twitter.com/dZcrTEtOfb

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 25, 2025

Le souci c’est que priorité ne rime pas avec chèque. Pour l’instant, l’arrière attend toujours une offre qu’il juge sérieuse. Mais la patience commence à s’effriter. Cependant il dispose d’un joker : signer la qualifying offer à 8,7 millions et devenir agent libre l’an prochain. En revanche, ce scénario inclut une no trade clause (impossibilité de transférer le joueur sans son accord), bonus majeur pour lui, mais zéro sécurité à long terme.

La deadline du 1er octobre approche. Alors que le camp Grimes voulait repousser au 8 octobre, la franchise ne semble pas d’accord. S’ajoute une variable imprévue : la blessure de Jared McCain. Le sophomore sera absent plusieurs semaines après une déchirure ligamentaire au pouce. Evoluant au même poste, la valeur de Grimes grimpe. Mais Philadelphie ne peut pas perdre en profondeur, encore moins après avoir sacrifié Yabusele cet été.

Toutefois, une autre piste est évoquée : le “balloon deal”. Un an mieux payé, sans no trade clause, parfait pour bouger le joueur si besoin. Cependant grimes demanderait 20 millions pour ce contrat.

Quentin Grimes wants a 1-year “balloon payment” from the 76ers worth close to $20 million, per @JakeLFischer pic.twitter.com/DCSWShlG3s

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 26, 2025

Des rumeurs de sign-and-trade circulent. Mais l’opération paraît compliquée : contraintes salariales, effectifs saturés ailleurs. Bref, un vrai casse-tête NBA. Sportivement, le profil séduit. Défenseur accrocheur, shooteur solide, Grimes est taillé pour compléter George et Maxey. Financièrement, le gouffre reste béant.

Nick Nurse n’avait sûrement pas besoin de ce cirque avant le camp d’entraînement. L’incertitude complique déjà ses schémas pour la reprise. La saison n’a pas commencé, et le vestiaire sent déjà la poudre. Les Sixers devront vite trancher, avec Grimes, ou sans.

Sources : NBC Sports, Philly Voice, Reuters